شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة الدواجن: استقرار أسعار البيض.. والكرتونة تسجل 24.5 جنيه فى المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - َيشهد سوق الدواجن والبيض في السوق المحلى اليوم الأحد 6-12-2020 استقرارا فى الأسعاع وفقا لما أعلنته شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة.

وقال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة إن أسعار الدواجن في المزرعة 19جنيها للكيلو، وسعر للمستهلك يتراوح بين23--25 جنيها للكيلو.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار الدواجن المجمدة مستقرة عند 33 جنيها للدجاجة وزن 1كجم، مشيرا إلى أن سعر البيض في المزرعة سجل 24.5 جنيها للكرتونة في حين سجلت أسعار المستهلك 29-31 جنيها.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس واللواء خالد عبد الله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة اليوم الخميس، افتتحوا مركز مجمع استهلاكى "الدلتا ماركت" تابع لشركة تجارة الجملة لتوفير كافة منتجات السلع الغذائية بمدينة بالسويس على هامش زيارته الى المحافظة لافتتاح العديد من المشروعات.

وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك دعما من القيادة السياسية لتأمين مخزون استراتيجى طوال الوقت من السلع الاساسية، حيث يتم توفير 28 سلعة ضمن المقررات التموينية بجانب أيضا طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، كما يتم طرح الدواجن المجمدة حاليا بسعر 30 جنيها بدلا من 37 جنيها واللحوم الطازجة السوداني بسعر 85 جنيها بجانب أيضا طرح كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة.