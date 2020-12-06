شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 6 حتى 10 ديسمبر الجاري، اجتماع الجمعية العمومية لشركة صناعة الورق، بالإضافة إلى صرف أرباح مجموعة فتيحي.

وتصوت الجمعية العمومية للشركة السعودية لصناعة الورق، اليوم الأحد، على مُقترح زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح حقوق أولوية، ليرتفع من 92 مليون ريال إلى 192 مليون ريال.

وتبدأ مجموعة فتيحي القابضة، غداً الإثنين، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2020، بقيمة 11 مليون ريال، بواقع 20 هللة للسهم، بنسبة 2%.

وتبدأ شركة أميانتيت العربية السعودية، غداً الإثنين، فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة لزيادة رأس المال بنسبة 60%، علماً بأن فترة تداول حقوق الأولوية ستنتهي في 14 ديسمبر الجاري، وتنتهي مرحلة الاكتتاب في الأسهم الجديدة في 17 ديسمبر 2020.

ومن المُقرر أن يرتفع رأس المال من 200 مليون ريال إلى 320 مليون ريال، وبذلك يرتفع عدد الأسهم من 20 مليون سهم إلى 32 مليون سهم، بنسبة زيادة لكل سهم تبلغ 0.6 حق لكل سهم.