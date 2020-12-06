شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي لـ«اتصالات»: 35% تغطية الجيل الخامس في المدن الرئيسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال المهندس حاتم دويدار الرئيس التنفيذي ل«مجموعة اتصالات» بالإنابة أن الشركة مستمرة في مسيرة التطوير والتحديث بما يتناغم مع تطلعات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، لافتاً إلى أن المجموعة قد برهنت على ذلك بحصولها على المرتبة الأولى عالمياً كأسرع شبكة في العالم للهواتف المتحركة، بالإضافة إلى اعتلائها مرتبة الصدارة عالمياً في نسبة نفاذ شبكة الألياف الضوئية للمنازل.

ولفت دويدار بمناسبة انطلاق فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية إلى أن مشاركة «اتصالات» لهذا العام الاستثنائي تأتي متميزة، كما عوَدت شركائها وعملائها طوال تاريخها إذ تأتي مشاركتها لهذا العام تحت شعار «تمكين المستقبل الرقمي وآفاقه». وبيَن دويدار أن المجموعة قد رفعت معدلات انتشار شبكة الجيل الخامس خلال الفترة الماضية حتى تخطت حاجز ال 35% من المدن الرئيسية في دولة الامارات العربية المتحدة، كما تحدث في العديد من الموضوعات ذات الصلة بقطاع الاتصالات المحلي في حوار شامل هذه تفاصيله:

تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم أسرع شبكة للهاتف المتحرك في العالم، كيف ساهمت «اتصالات» في هذا الإنجاز العالمي؟

حرصت «اتصالات» دائماً على التركيز على الابتكار كجزء من استراتيجيتها المتمثلة في «قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات»، والتي تتجسد في كافة أعمال الشركة. وخلال العقود الأربعة الماضية، تركزت فلسفة «اتصالات» على إحداث تغيير جذري في قطاع الاتصالات بدولة الإمارات، ما دفعنا إلى استكشاف الفرص الجديدة، والتركيز على تطوير أعمالنا الرئيسية أثناء رحلة التحول الرقمي وباستعدادٍ تام لمواجهة المستقبل.

واليوم، «اتصالات» هي شبكة الهاتف المتحرك الأسرع في العالم من قبل Ookla من خلال قدرتها على تقديم أعلى السرعات طوال العام، حيث حلت شبكة «اتصالات» للهاتف المتحرك في الإمارات بالتصنيف الأسرع في تحميل البيانات حول العالم للأشهر يناير، ومارس، ويوليو 2020. ونجحت «اتصالات» في أن تكون المشغل الوحيد حول العالم بتصنيف أعلى من «90» حسب مؤشر Ookla Speedtest، إذ بلغت سرعة التنزيل 115.89 ميجابت بالثانية، وبتصنيف إجمالي في نقاط السرعة 98.78. وتبرز أهمية هذا الإنجاز خلال تحديات الأزمة العالمية الناجمة عن انتشار الوباء المستجد وما استوجبته هذه التحديات من وجود شبكات الاتصالات المتطورة والحديثة.

كيف تصف رحلة «اتصالات» خلال عام 2020 وخاصة خلال الظروف الراهنة والتحديات الفريدة التي يواجهها الجميع في العمل والمنزل؟

- تهدف استراتيجيات «اتصالات» طويلة الأمد إلى وضع الأهداف التي ترمي لتحويل الشركة من مشغل اتصالات تقليدي إلى شركة تزوّد الحلول المتكاملة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقد كانت رحلة «اتصالات» خلال هذا العام مليئة بالتحولات ضمن الشركة وخارجها. وقد أظهرت «اتصالات» المرونة في التعامل مع الأزمة العالمية، وحافظت على التزاماتها نحو المجتمعات التي تعمل بها، وساهمت في تخفيض آثار الأزمة على الأعمال التجارية والعملاء والمشتركين. وكان ذلك ممكناً من خلال الإسراع بتفعيل القنوات الرقمية لإتاحة التأقلم مع البيئة الجديدة، ومواجهة التحديات التي يمر بها العملاء وقطاع الأعمال.

وخلال ذروة الجائحة، ازدادت نسبة استخدام تطبيقات الاجتماعات المرئية وتطبيقات المكالمات الصوتية عبر الإنترنت على شبكة النطاق العريض الثابت وشبكة الهاتف المتحرك بأكثر من 250%. كما ازدادت نسبة حركة البيانات في خدمات وتطبيقات الفيديو بأكثر من 50%، وفي وسائل التواصل الاجتماعي بأكثر من 80%، وفي تطبيقات الألعاب بأكثر من 200%.

ما الإنجازات الرئيسية التي حققتها «اتصالات» على الشبكة والتي أضافت القيمة للحفاظ على استمرارية الأعمال ودعم المشتركين لمواصلة حياتهم في الوضع الجديد؟

- حققت «اتصالات» إنجازات عالمية من خلال وضع المعايير الريادية في قطاع الاتصالات وتحقيق الإنجازات على صعيد البنية التحتية بما يفوق نظيراتها في الأسواق العالمية المتقدمة. وكان مشتركونا من بين الأوائل على مستوى العالم في الوصول والاستمتاع بسرعة شبكة الجيل الخامس في الإمارات.

ومنذ البداية، كانت «اتصالات» السباقة دائماً في المنطقة من حيث تبني وإطلاق الأجيال السابقة من الشبكات بشكل رئيسي الجيل الثالث 3G والرابع 4G والخامس 5G. وتصل تغطية الشبكة اليوم إلى جميع أنحاء البلاد، حيث بلغت نسبة تغطية شبكة الجيل الرابع المتطورة 4G LTE 99.70 % ونسبة تغطية شبكة الجيل الثالث 3G % 99.82. كما وصلت نسبة نفاذ الألياف الضوئية الموصولة للمنازل FTTH إلى 95.7% من المنازل في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، لتحافظ الإمارات على الصدارة العالمية في مجال الألياف الضوئية الموصولة للمنازل للعام الثالث على التوالي. كما وصلت نسبة انتشار شبكة الجيل الخامس 5G إلى أكثر من 35% في المدن الرئيسية في الإمارات.

وخلال فترة الجائحة، تمكنت «اتصالات» من تقديم الدعم لمناطق الحجر الصحي وغيرها من المجالات الحيوية في قطاع الرعاية الصحية. ونظراً لأن خدمات الرعاية الصحية عن بُعد أصبحت أساسية من خلال خدمة التطبيب عن بُعد التي تم إطلاقها للقطاع الصحي، فقد قمنا بدعم هذ القطاع من خلال إمكانية الوصول إلى هذه التطبيقات بشكلٍ استثنائي.

ستزداد أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع إعادة الفتح التدريجي للأنشطة الاقتصادية والأعمال إلى جانب الالتزام بالإجراءات الاحترازية. وفي هذا الإطار، أفاد 55% من أصحاب الأعمال على مستوى العالم أن معظم الموظفين سيرغبون في العمل من المنزل بعد الوباء، وأن 72% من العاملين في المكاتب يودون العمل من المنزل على الأقل يومين في الأسبوع. يُعد هذا تحولاً جذرياً في حياة الأشخاص مع احتلال التكنولوجيا الرقمية المرتبة الأولى في قطاعات مثل التعليم والرعاية الصحية وبيئة العمل.

ما المبادرات الخاصة التي اتخذتها «اتصالات» لتمكين المؤسسات من مواصلة أعمالها خلال الظروف الراهنة؟

- تتطلب المرحلة الجديدة المساهمة في دعم الأشخاص والشركات لتجاوز التغيرات المتعلقة بالقوى العاملة، وضرورة اتخاذ القرارات لتسريع تبني الابتكار الرقمي بما يؤدي إلى التغلب على تقلبات الأسواق.

تحتاج الشركات والحكومات والأفراد إلى خدمات قابلة للتأقلم مع التغيرات التي طرأت على قطاع الصحة والمناخ الاقتصادي العالمي. وفي هذا السياق، أتاحت «اتصالات» مبادرات خاصة لدعم المجتمع بأكمله خلال ذروة انتشار الوباء المستجد، ومواصلة تقديم الخدمات في المرحلة الجديدة، ما يسهل للأفراد الدراسة والعمل والترفيه والبقاء على اتصال مع العائلة والأصدقاء من منازلهم.

وحصل أكثر من 10 ملايين من مشتركي «اتصالات» للهاتف المتحرك على التصفح المجاني لأكثر من 800 موقع إلكتروني في قطاعات التعليم والصحة والسلامة، بالإضافة إلى بيانات الهاتف المتحرك المجانية التي يتم توفيرها لأكثر من 12000 طالب من الأسر التي ليس لديها الإنترنت المنزلي لدعم وتمكين منظومة التعلم عن بُعد.

إلى جانب ذلك، قمنا بتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الهمم من خلال تقديم خدمات مخصّصة لهم، وخلال هذه الفترة تم إعفاء أولياء الأمور والمعلمين لهؤلاء الطلبة من رسوم باقة المكالمات عبر الإنترنت. وقدمت «اتصالات» إمكانية الوصول إلى 9 تطبيقات ومنصات للتعلم عن بُعد، لإتاحة المكالمات المرئية والصوتية مثل: Google Hangouts و Microsoft Teams وBlackboard و Zoom و Skype for Business و Cisco Webex

وAvaya Spaces و BlueJeans و Slack وذلك على شبكة «اتصالات» الثابتة والمتحركة بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.

وأتاحت مبادرة «اتصالات» لترقية باقات eLife الفرصة أمام المشتركين لترقية سرعات باقات الإنترنت بدون تكلفة إضافية لتأمين العمل من المنزل، وبث المحتوى المفضل لديهم إلى جانب خيارات متعددة للترفيه. وحرصت «اتصالات» على توفير كل الدعم اللازم في المرحلة الراهنة من خلال عرض مضاعفة البيانات ودعم المشتركين في قطاع الأعمال والأفراد وإعفاء بعض الرسوم أو إتاحة استردادها.

وبهدف دعم الشركات، كانت هناك خطط إغاثة محددة لأصحاب الأعمال الصغيرة والشركات الجديدة والكبيرة، وبالأخص تلك الأكثر تضرراً من الوباء في قطاع الضيافة وشركات الطيران. ولأن الاتصال عبر الفيديو أصبح أساسياً للاجتماعات الافتراضية وتسهيل العمل من المنزل للدوائر الحكومية والشركات، قدمت «اتصالات» هذه الخدمة مجاناً خلال فترة انتشار الوباء.

ما الذي تقدمه «اتصالات» لتسريع التحول الرقمي والابتكار وتقليص الفجوة الرقمية وزيادة الجاهزية الرقمية؟

- تُعد شبكة الاتصالات العمود الفقري للاقتصاد وتلعب دوراً بارزاً في إحداث التحول الرقمي والابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة وهو ما يتماشى مع أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة في التحول نحو الخدمات الذكية والاستعداد الكامل للمرحلة الجديدة. وقد أدى ذلك أيضاً إلى مساهمة الاقتصاد الرقمي بنسبة 4.3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019 بالإضافة إلى تعيين وزير دولة مخصّص للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بُعد للتركيز على هذا المجال ومضاعفة هذه الأرقام.

نعمل على تحويل جميع العناصر الأساسية في منظومة أعمالنا، والمجتمع، وكوادرنا، والعملاء، والمساهمين أيضاً. واليوم تحرص «اتصالات» على تمكين المجتمع من الاتصال الرقمي، والعمل والتعلم من المنزل، واستخدام الخدمات الرقمية. وعلى الصعيد المحلي، نسعى لبناء الكوادر من ذوي المواهب الرقمية والمهارات العالية والمتحمسة والذين يعملون سوياً بكفاءة وسلاسة.

يوجد على الأقل 130 روبوتاً يعملون على إتمام 70 عملية في مكتب الدعم وبأكثر من 800 ألف معاملة شهرياً. وحققت أتمتة العمليات الروبوتية كفاءة بنسبة 98% حيث تمكن الموظفين من الإبداع والابتكار والتواصل مع العملاء لتعزيز تجربتهم. وتمثل تقنية البلوك تشين مجالاً آخر ذو إمكانات هائلة للمساعدة في تقليل الوسطاء، والتكاليف، وزيادة السرعة، والوصول إلى توفير الشفافية، وإمكانية تتبع العمليات التجارية. ومن المتوقع أن توّلد تقنية البلوك تشين عائدات للأعمال تصل قيمتها لأكثر من 3 ترليونات دولار بحلول عام 2030، وستستخدم 20% على الأقل من البنية التحتية الاقتصادية حول العالم الأنظمة القائمة على تقنية البلوك تشين.

ونعمل بنشاط في «اتصالات» مع الجهات الفاعلة مثل القطاع المالي الذي سيكون أكثر المستفيدين من التكنولوجيا. ونجحت منصة «UAE Trade Connect» من «اتصالات» في عقد الشراكات مع ثمانية مصارف إماراتية ضمن منصة مرتكزة على تقنية البلوك تشين لمساعدتها على معالجة مخاطر التمويل المزدوج، والاحتيال في الفواتير، وغيرها من الفوائد ذات الصلة في التمويل التجاري.

ما الخدمات الجديدة التي كان لها تأثير كبير على حياة المشتركين وإدارة الأعمال؟

- على الرغم من التحديات التي واجهناها خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب الوباء المستجد، قدمنا للمشتركين وقطاع الأعمال مجموعة من الخدمات الرقمية المبتكرة. على صعيد تطبيقات الفيديو، أطلقت «اتصالات» Switch TV، خدمة بث المحتوى عبر الإنترنت الجديدة كلياً لجميع المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تقدم مجموعة كبيرة من البث التلفزيوني المباشر المجاني والمتميز في الرياضة والترفيه والأخبار. ومع بروز الحاجة إلى التحويلات المالية الرقمية، قامت محفظة eWallet بترقية ميزاتها وقدراتها من خلال تقديم خدمات تحويل الأموال الدولية السلسة إلى 200 دولة وتوسيع محفظة الشركاء لتتجاوز 400 علامة تجارية و 4000 منفذ بيع في جميع أنحاء الإمارات.

وتُعتبر الخدمات الأساسية للهواتف المتحركة والثابتة مجالاً آخر من مجالات التركيز الرئيسية، حيث شهد المشتركون إطلاق باقات Freedom الجديدة بخط الفاتورة، والتي تقدم مكالمات محلية ودولية غير محدودة لأول مرة في الإمارات، إلى جانب العديد من المزايا على تطبيق بسمات و Switch TV. بالنسبة للشركات، أطلقنا باقات مرنة مثل «Business First Plus» لترحيل الدقائق غير المستخدمة، وباقة «Business Xtreme» والتي شكلت أول باقة اتصال غير محدودة في البلاد مخصّصة للمدراء التنفيذيين. كما أطلقنا «مركز خدمة الهاتف المتحرك» الحصري للشركات لمتابعة الأداء في الوقت الفعلي وإدارة طلبات الخدمة والتحكم في الاستخدام؛ ويتميز المركز بمحرّك توصية ذكي وتفاعلي يوفر عروضاً في الوقت الفعلي بناءً على تفضيلات العملاء.

وشهدت «اتصالات ديجيتال»، الذراع الرقمية ل«اتصالات»، خطوات متقدمة في مجالات الأمن السيبراني وإنترنت الأشياء والاتصال السحابي. وفي مجال الأمن السيبراني، استكملت «اتصالات» الاستحواذ على Help AG في الإمارات والسعودية، وبالتالي إنشاء أقوى وحدة أمن إلكتروني في المنطقة، والتي ستكون عاملاً رئيسياً في تحقيق تحول رقمي آمن وسلس وفعال للعملاء.

على صعيد خدمات البيع بالجملة، واصلنا جذب المزيد من العملاء من مختلف المناطق بما في ذلك الشرق الأوسط، وإفريقيا، وأوروبا، وآسيا، والمحيط الهادئ، من خلال تقديم مجموعة واسعة من خدمات البيع بالجملة الموثوقة وعالية الجودة مثل الاتصال الصوتي والرسائل النصية القصيرة، وسعة الشبكات، وحلول التنقل، والتجوال، وخدمات بث المحتوى. وأطلقت «اتصالات» خدمتين جديدتين هذا العام بشكل أساسي هما Smart CloudTalk لتمكين عملاء الجملة من تقديم حلول اتصالات موحدة وقائمة على السحابة، وخدمة الاتصال الداخلي المباشر (DID) التي تمكن عملاء البيع بالجملة الدوليين من تلبية الطلب المتزايد على أرقام خدمة العملاء المحلية.

تأثير تقنية الجيل الخامس على الشركات والمجتمعات المهندس حاتم دويدار

أكد المهندس حاتم دويدار، أن شبكة الجيل الخامس تتمتع بالقدرة على تمكين التجارب الجديدة وحالات الاستخدام الحيوية بالنسبة إلى الوضع الرقمي الجديد والتي كانت مستحيلة قبل الجيل الخامس، سواء كان ذلك للمستهلكين أو الشركات. ستمكننا هذه التقنية من القيام بكل شيء عن بُعد في التعليم والصحة والمصانع والموانئ والترفيه وغيرها الكثير. وستوفر إمكانات كبيرة تماشياً مع الحاجة لاستكشاف حالات الاستخدام الجديدة أكثر من أي وقتٍ مضى.

ويُعد توفير السرعات الفائقة على شبكات الجيل الخامس الثابتة من المنازل إنجازاً كبيراً نتيجةً للخطوات المدروسة للابتكار خلال هذه الأوقات الصعبة. جاء ذلك بعد الإنجاز العالمي الذي حققناه في رحلة الجيل الخامس حيث بلغت سرعة التحميل 3.1 جيجابت في الثانية، وكذلك أول مكالمة عبر شبكة الجيل الخامس المستقلة في دولة الإمارات والعالم.

ولم تكن تلك الإنجازات التي حققتها «اتصالات» ممكنة إلا بفضل التخطيط طويل المدى والاستثمار في واحدة من أكثر الشبكات تقدماً في المنطقة، مثل إجراء أول مكالمة فيديو حية بتقنية الجيل الخامس من برج خليفة الأطول في العالم، وأول شركة اتصالات تغطي مطاراً دولياً ومحطة مترو بشبكة الجيل الخامس، وتحويل المناطق الخدمية إلى مناطق ذكية، وتمكين حلبة السباق الدولي في مرسى ياس بشبكة الجيل الخامس.