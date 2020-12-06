شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يفتتح أسبوع جيتكس للتقنية 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد افتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الأحد، فعاليات الدورة الـ 40 من «أسبوع جيتكس للتقنية 2020»، وسط حضور كبير في مركز دبي التجاري العالمي فيما اتخذت الإجراءات اللازمة للتباعد والحفاظ على سلامة الزوار.

وجال سموه على أجنحة عدد من الشركات العالمية المشاركة واطلع على أحدث مستجدات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الإمارات والعالم.

ويعتبر «جيتكس» أهم حدث تقني عالمي واقعي في 2020 بمشاركة 1200 شركة من 60 دولة تعرض أحدث منتجات التقنية. كما يشارك في الحدث 200 من أهم شركات الاستثمار في التكنولوجيا و350 متحدثاً في قضايا الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وتكنولوجيا المال ومستقبل التعليم والصحة ومستقبل العمل عن بعد.

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