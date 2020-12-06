وزير المالية يستعرض التجربة المصرية الناجحة فى الإصلاح الاقتصادى

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- الاستفادة من اتفاقية الميركسور لمنح الصادرات المصرية فرصًا أكبر للنفاذ إلى أسواق أمريكا اللاتينية القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - د.معيط: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام الضريبة على القيمة المضافة لإعفاء خدمات النولون على كل الحبوب- الاستفادة من اتفاقية الميركسور لمنح الصادرات المصرية فرصًا أكبر للنفاذ إلى أسواق أمريكا اللاتينية

استعرض محمد معيط، وزير المالية، فى لقائه بالسفير الأرجنتينى بمصر، إدواردو أنطونيو فاريلا، التجربة المصرية الناجحة فى الإصلاح الاقتصادى، التى حظيت بدعم قوى من القيادة السياسية والشعب، ومنحت الاقتصاد القومى قدرًا من الصلابة فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وامتصاص أزمة كورونا، وتخفيف حدتها، معربًا عن تطلع الحكومة المصرية لتعزيز التعاون مع الأرجنتين فى مختلف المجالات.

حضر اللقاء أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، ونيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، ودعاء حمدى القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية بوزارة المالية.

أضاف الوزير، أن الاقتصاد المصرى مازال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها: صندوق النقد الدولى، لافتًا إلى أن مصر تُعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي احتفظت بتصنيفها الائتمانى مع نظرة مستقبلية مستقرة بشهادة مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية الكبرى فيتش، وموديز، وستاندر آند بورز.

أضاف أن مجلس الوزراء أحال إلى مجلس النواب مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، يتضمن الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة المستحقة على خدمات النولون لما يستورد من كل الحبوب بما فيها القمح والبقول والتوابل المصنعة وملح الطعام.

أشاد السفير الأرجنتينى، بنجاح الحكومة المصرية فى التعامل الإيجابى مع أزمة كورونا، الذى يشير إلى أهمية ما حققته مصر من مكتسبات اقتصادية، معربًا عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون مع الجانب المصرى، فى مختلف المجالات؛ بما يحقق مصلحة البلدين.

اتفق الجانبان على أهمية الاستفادة من اتفاقية الميركسور، التى تتيح ميزات تفضيلية للصادرات المصرية تمنحها فرصًا أكبر للنفاذ إلى أسواق أمريكا اللاتينية، على النحو الذى يؤدى إلى تحرير التجارة بين الطرفين خلال عشر سنوات.