شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 06-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم دار الأركان (4300) على عدم تغيير في آخر جلساته، وتأتي تداولات السهم في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه، ليستند السهم لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كمحاولة منه لاكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد، ولكن نلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 8.70، ليستهدف مستوى المقاومة 9.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.50 ومستوى المقاومة 9.03.