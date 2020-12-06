شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 06-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم دار الأركان (4300) على عدم تغيير في آخر جلساته، وتأتي تداولات السهم في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه، ليستند السهم لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كمحاولة منه لاكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد، ولكن نلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 8.70، ليستهدف مستوى المقاومة 9.50.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.50 ومستوى المقاومة 9.03.
كانت هذه تفاصيل خبر دار الأركان يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 06-12-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.