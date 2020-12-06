شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الاستثمار والتمويل يغلق على انخفاض تكتيكي – تحليل صباحي – 06-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع مؤشر الاستثمار والتمويل (TDFI) في آخر جلساته، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منه، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.46% بما يعادل -21.48 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 4,531.23، ليستهدف مستوى المقاومة 6,108.82.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 4,531.23 ومستوى المقاومة 4,824.63.