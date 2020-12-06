شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الأسماك بسوق العبور.. البلطى بين 16-18 جنيهًا للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الأسماك اليوم الأحد 6-12-2020 في سوق العبور للجملة حسبما أكدت شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة، وانخفضت أسعار البلطى المزارع "1" ليتراوح بين 16-18 جنيهًا للكيلو مقابل 17-19 جنيهًا للكيلو، سعر البلطى المزارع "2" ليسجل 14-15.5 جنيه للكيلو، واستقر البلطى الأسوانى 17 – 37 جنيهًا للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 100 جنيه للكيلو.

وسجلت المكرونة السويسى لتسجل 60 -70جنيهًا، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيهًا للكيلو، وأسعار المكرونة الخليجى 26 – 30جنيهًا للكيلو، وبرانيس إسكندرانى 45 – 55 جنيهًا للكيلو، وسعر السمك موسى 60 – 80 جنيهًا، وسجلت أسعار السمك البورى 1 بين 39-45 جنيهًا للكيلو، والبورى "2" بين 29 - 35 جنيهًا للكيلو،

ويترواح سعر البربون "1" لـ34-40 جنيهًا للكيلو، والبربون "2" 25-35 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار القشر بياض 60-85جنيهًا للكيلو، وسعر البياض الأملس "1" 60-85 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس "2" 25 – 35 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار وسعر القرميط شيلان 10 – 20 جنيهًا.

وتراوح سعر الثعابين بين 50-210 جنيهات، وسعر المرجان "1" 28 – 34 جنيهًا للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيهًا للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار الجمبرى الجامبو 400 – 450 جنيهًا للكيلو، والجمبرى "1" 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى "2" 200 – 250 جنيهًا للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى "3" 90 – 150 جنيهًا للكيلو، والسبيط والكالميارى والسابيا 110 – 170 جنيهًا الكيلو، والكابوريا 30 – 120جنيها للكيلو.