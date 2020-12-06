شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار تذاكر 4 معالم سياحية في 4 محافظات ومراكز لم تكن تتوقع زيارتها من قبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسط شهرة بعض المعالم السياحية، تظل هناك بعض المعالم الأخرى التي يغفل الناس عن زيارتها، نظرًا لقلة التحدث عنها عن غيرها، وفيما يلي نسلط الضوء على ذلك من خلال نشر أماكن وأسعار تذاكر 4 معالم سياحية يمكنك زيارتها خلال أي وقت من العام.

يمكنك زيارة الواحات البحرية، في مركز الواحات البحرية بتذكرة يبلغ ثمنها 20 جنيهًا، وإذا كنت طالب ستبلغ تذكرتك 5 جنيهات فقط، بينما يدفع الأجنبي لزيارة المعلم 100 جنيه، في حين يدفع الطالب الأجنبي 50 جنيهًا فقط.

ويسكن الشرقية معلم مهم وهو معلم تل بسطا، والذي تبلغ تذكرته 10 جنيهات فقط، في حين يدفع الطالب 5 جنيهات، أما الأجنبي فيحصل على تذكرة بقيمة 60 جنيهًا، بينما يدفع الطالب الأجنبي 30 جنيهًا فقط.

وتتزين جنوب سيناء بعيون موسى، ولزيارتها تحتاج إلى تذكرة بقيمة 10 جنيهات، أما الطلاب فسيدفعون 5 جنيهات فقط، بينما يدفع الأجنبي 40 جنيها للتذكرة، في حين يدفع الطالب الأجنبي 20 جنيها فقط.

ويقع معبد دندرة في محافظة قنا، ويمكنك زيارته من خلال دفع تذكرة تبلغ قيمتها 10 جنيهات فقط، بينما يدفع الطالب 5 جنيهات للتذكرة الواحدة، في حين يدفع الأجنبي لزيارة المعلم 120 جنيها للتذكرة، بينما يدفع الطالب الأجنبي 60 جنيها فقط.

يذكر أن خدمة نشر أسعار تذاكر المعالم السياحية المصرية، تأتي في إطار حرص الخليج 365 على تنشيط السياحة في جميع محافظات مصر.