شكرا لقرائتكم خبر عن البيت (SECH) يرتفع بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 06-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بفجوة سعرية خلال تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 43٫40 فلس، في ظل ارتفاع في كمية التداول، كما أنهى السهم تداولاته أعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” مما نتوقع معه إمكانية ارتفاع السهم لمستوى المقاومة التالي عند 46 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 42 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 42.8 بينما مستوى المقاومة هو 43.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد