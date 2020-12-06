شكرا لقرائتكم خبر عن هيومن سوفت (HUMANSOFT) يسجل أعلى مستوى في عامين ونصف -تحليل صباحي- 06-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز السهم لأعلى خلال تداولات الخميس الماضي ليغلق عند مستوى 3641 فلس، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم في عامين ونصف، لينهي السهم تداولاته أعلى مستوى المقاومة السابق عند 3500 فلس، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 4000 فلس كمستوى أول ثم 4400 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 3500 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 3,600 بينما مستوى المقاومة هو 3,900 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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