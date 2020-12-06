شكرا لقرائتكم خبر عن بورتلاند (PCEM) يحلق لأعلى -تحليل صباحي- 06-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حلق السهم لأعلى لينهي تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 772 فلس، مصحوبا بانطلاق إشارة شراء على مؤشر استوكاستيك، مما يعكس حالة التفاؤل لدى المتداولين، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 800 فلس كمستوى أول ثم 880 فلس كمستوى ثان، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 730 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 760 بينما مستوى المقاومة هو 790 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد