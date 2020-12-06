شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة (JAZEERA) يتجاوز متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 06-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم ليغلق عند مستوى 641 فلس، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 620 فلس، كما تمكن السهم من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة التالي عند 700 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 610 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 630 بينما مستوى المقاومة هو 660 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد