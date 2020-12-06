شكرا لقرائتكم خبر عن أعيان ع (AAYANRE) الأنظار تتجه لأعلى -تحليل صباحي- 06-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا خلال اخر جلسات الأسبوع الماضي ليغلق عند مستوى 57٫80فلس، ليغلق بذلك عند أعلى مستوى له خلال الجلسة، متجاوزا بذلك القناة الهابطة قصيرة الأجل، لذلك نتوقع ان يشهد السهم ارتفاعا لمستويات أعلى قد تصل الى 62 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 55 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 57.1 بينما مستوى المقاومة هو 59.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد