أجيليتي (AGLTY) يتجاوز القناة الهابطة -تحليل صباحي- 06-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا كبيرا خلال جلستي الأربعاء والخميس الماضيينن حيث اغلق الأسبوع الماضي عند مستوى 680 فلس، لينجح بذلك في تجاوز القناة الهابطة قصيرة الأجل، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستوى المقاومة القوي والهام عند 710 فلس، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 660 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 670 بينما مستوى المقاومة هو 690 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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