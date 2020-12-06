شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: تقرير الوظائف يظهر الحاجة للتحفيز المالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن تقرير الوظائف في الولايات المتحدة، أظهر الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف تداعيات فيروس كورونا.

وأكد بايدن أنه شجع جهود أعضاء الكونجرس من الحزبين بشأن حزمة إغاثة بقيمة 900 مليار دولار.

وتابع الرئيس المنتخب: «يجب على الكونجرس والرئيس دونالد ترامب إبرام صفقة لصالح الشعب الأمريكي، لكن أي حزمة سيقرها الكونجرس الآن لن تكون كافية وأن هناك حاجة للمزيد في يناير/كانون الثاني».

وتراجع عدد الوظائف التي استحدثها الاقتصاد الأميركي في تشرين الثاني/نوفمبر إلى نصف العدد في الشهر السابق، في مؤشر إلى تباطؤ النمو في الولايات المتحدة بسبب تفشي وباء كوفيد-19، على ما أعلنت وزارة العمل، الجمعة.

ومن شأن هذا التراجع في سوق العمل تشديد الضغط على الكونجرس لإقرار خطة جديدة لدعم الأميركيين في أوضاع هشة والشركات مع انتهاء المساعدات السارية حاليا في 26 كانون الأول/ديسمبر.

وتم استحداث حوالى 245 ألف وظيفة الشهر الماضي مقابل 610 ألف وظيفة في تشرين الأول/أكتوبر، وفق أرقام تم تخفيضها بعد مراجعتها، بعدما بلغ هذا العدد 711 ألف وظيفة في أيلول/سبتمبر.

سوق الوظائف

وبذلك تتراجع نسبة البطالة بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 6.7%، ما يشير إلى أن سوق الوظائف تواصل نهوضها إنما بوتيرة متباطئة.

وكان المحللون يتوقعون 650 ألف وظيفة جديدة وبقاء معدل البطالة بمستوى 6,9%.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل في تشرين الثاني/نوفمبر 10,7 مليون شخص. وإن كان هذا العدد في تراجع عن الشهر السابق، إلا أنه يبقى أعلى من مستوى شباط/فبراير حين كان هناك 4,9 ملايين عاطل عن العمل قبل بدء انتشار وباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة.

غير أن هذا التقرير، وهو الأول منذ إعلان فوز الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، لا يعكس بدقة وضع سوق العمل في تشرين الثاني/نوفمبر، إذ يستند إلى بيانات جمعت حتى منتصف الشهر فقط.