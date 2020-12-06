شكرا لقرائتكم خبر عن 84 مليار درهم تداولات 10 شركات من بداية العام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

استحوذت 10 شركات مساهمة عامة مدرجة في سوقي دبي وأبوظبي على 68% من تداولات المستثمرين خلال 11 شهر، وفقاً لتحليل ”الخليج 365” الذي أظهر أن الشركات المتبقية شهدت 32% من السيولة المتبقية.

وبحسب التحليل، شهدت عشر شركات في قطاعات البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والغاز، تداولات قوية بلغت 84.1 مليار درهم من أصل إجمالي التداولات في السوقين منذ بداية العام حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2020 والبالغة 124 مليار درهم، بما فيها الصفقات الكبرى المباشرة التي تمت عبر السوق خلال الجلسات الخاصة والشركات المساهمة الخاصة.

وتصدر «أبوظبي الأول» قائمة الشركات الأكثر تداولاً من حيث القيمة منذ بداية العام الجاري، حيث استقطب البنك تداولات بنحو 14.3 مليار درهم، شكلت ما نسبته 11.5% من تداولات السوقين.

جاء «الإمارات دبي الوطني» في المركز الثاني بتداولات 10.56 مليار درهم، وشكلت ما نسبته 8.5% من إجمالي التداولات، ثم جاءت «الدار العقارية» في المركز الثالث بتداول 10.4 مليار درهم، بحصة 8.4% من السيولة، ثم «إعمار العقارية» في المركز الرابع بتداول 9.88 مليار درهم، شكلت 8% من السيولة.

واستقطب سهم «العالمية القابضة» 8.17 مليار درهم، ليحل في المركز الخامس، وشكلت سيولة السهم 6.6% من الإجمالي.

وجاء «دبي الإسلامي» في المركز السادس بسيولة 7.1 مليار درهم، ثم «أدنوك للتوزيع» 6.7 مليار درهم، ثم «أبوظبي التجاري» 6.67 مليار درهم، ثم «اتصالات» 5.9 مليار درهم، ثم «الاتحاد العقارية» 4.31 مليار درهم، وفي المركز ال 11 جاء أبوظبي الإسلامي بتداول 4.3 مليار درهم.

واستحوذت أسهم البنوك والعقار على 66% من إجمالي التداولات في السوقين منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر الماضي، أي بما يعادل 81.75 مليار درهم.

كما شهدت البنوك في السوقين تداولات بنحو 47 مليار درهم، منها 22 مليار درهم في دبي و 26 مليار درهم في أبوظبي.

وشهدت العقار تداولات بنحو 34 مليار درهم، منها 23.3 مليار درهم في دبي و10.6 مليار درهم في أبوظبي.

وسجلت أسهم الطاقة سيولة بنحو 8.87 مليار درهم، معظمها على»أدنوك للتوزيع»، كما شهدت أسهم قطاع الاستثمار سيولة بنحو 11.6 مليار درهم.