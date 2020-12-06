شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تعانق ديسمبر بمستويات جديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: زهير العربي

اختتمت مؤشرات الأسهم العالمية تداولات الأسبوع الأول من ديسمبر/كانون الأول بمكاسب قوية لتواصل القفز للأسبوع الرابع على التوالي، حيث وسعت مؤشرات الأسهم الأمريكية مكاسبها عند أعلى مستوى على الإطلاق في ختام تعاملات أول أمس الجمعة، رغم تقرير الوظائف المخيب للآمال، فيما انتعشت المؤشرات الآسيوية والأوروبية.

في بورصة نيويورك، ارتفع قطاع الطاقة بنحو 5.4% ليقود مكاسب «ستاندرد آند بورز»، فيما قاد سهما «شيفرون» و«كاتربيلر» ارتفاع المؤشر الصناعي «داو جونز».

وأضاف اقتصاد الولايات المتحدة 245 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بأقل من توقعات المحللين، بينما تراجع معدل البطالة إلى 6.7% بأكثر من التقديرات، ورغم الوظائف المخيبة للآمال، فإن التقرير الشهري قد يرفع فرص التوصل لصفقة تحفيزية لدعم الاقتصاد الأمريكي.

ومن جانبه، قال الرئيس المنتخب جو بايدن إن تقرير الوظائف كان قاتماً، مؤكداً حاجة الاقتصاد لصفقة تحفيز مالي.

وفي بيانات أخرى، ارتفع عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة بنحو 1.7% خلال أكتوبر/تشرين الأول، كما صعدت طلبيات المصانع الأمريكية بأكثر من التقديرات.

وحققت الأسهم الأمريكية رابع مكاسبها الأسبوعية في 5 أسابيع، بعد أن أغلقت كل المؤشرات عند مستويات قياسية، بدعم آمال لقاح «كورونا» المنتظر، وتجديد المحادثات بشأن صفقة التحفيز المالي.

وعند ختام تعاملات الجمعة، ارتفع مؤشر «داو جونز» بنسبة 0.8% أو ما يعادل 248 نقطة، ليصل إلى 30218.2 نقطة، ليحقق مكاسب أسبوعية 1%، كما ارتفع «ستاندرد آند بورز» بنسبة 0.8%، مسجلاً 3699.1 نقطة، ليحقق مكاسب أسبوعية بنحو 1.7%، فيما زاد «ناسداك» بنحو 0.7% إلى 12464.2 نقطة، ليسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 2.1%.

الأسهم الأوروبية

وفي القارة العجوز، صعدت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة الجمعة، لتسجل مكاسب أسبوعية قوية.

وارتفعت أسهم قطاع النفط والغاز بنحو 3.1% لتقود مكاسب البورصات الأوروبية، بعد اتفاق «أوبك+» على زيادة إنتاج النفط بنحو 500 ألف برميل يومياً في يناير/كانون الثاني.

وارتفعت الأسهم الأوروبية مع صعود نظيرتها الأمريكية خلال التعاملات، بعد تقرير الوظائف الذي أسفر عن إضافة وظائف بأقل من المتوقع.

لكن من المحتمل أن يكون التقرير إيجابياً؛ كونه سيشجع الكونجرس الأمريكي على إقرار صفقة تحفيزية لدعم الاقتصاد.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع طلبيات المصانع في ألمانيا بأكثر من التوقعات خلال أكتوبر/تشرين الأول.

وفي ختام تداولات الجمعة، ارتفع مؤشر «ستوكس 600» بنحو 0.6% إلى مستوى 394.04 نقطة، ليسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.2%، بينما ارتفع «فوتسي» البريطاني بنحو 0.9% إلى 6550.2 نقطة، ليحقق ارتفاعاً أسبوعياً 2.9%، وصعد «داكس» الألماني بنسبة 0.3% إلى 13298.9 نقطة، لكنه سجل خسائر أسبوعية بنحو 0.3%، فيما زاد «كاك» الفرنسي بنسبة 0.6% إلى 5609.1 نقطة، ليحقق مكاسب أسبوعية بنحو 0.2%.

الأسواق الآسيوية

وفي آسيا، أغلق المؤشر نيكاي الياباني منخفضاً أول أمس الجمعة، ليتراجع من قرب أعلى مستوى في 29 عاماً ونصف العام؛ إذ تأثر الإقبال على المخاطر سلباً بعد أن قالت شركة صناعة العقاقير الأمريكية فايزر إنها خفضت هدف توزيع لقاحها المضاد لفيروس «كورونا».

ونزل المؤشر نيكاي 0.22% إلى 26751.24 نقطة، لكنه سجل مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي.

وفي الجلسة السابقة، أغلق المؤشر القياسي قرب أعلى مستوياته منذ إبريل/ نيسان 1991، وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً مستقراً تقريباً عند 1775.94.

واقتفت السوق أثر المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي، الذي تراجع عن أعلى مستوى على الإطلاق في تداولات يوم الخميس الماضي، بعد أن أشارت فايزر إلى تحديات في سلسلة إمدادات المواد الخام المستخدمة في لقاحها.

وقال هيديوكي إيشيجورو، كبير المحللين لدى دايوا للأوراق المالية: «التوقعات مرتفعة للقاح... لكن خسائر السوق محدودة بسبب أن السوق ما زالت تأمل أن الحكومات في دول مثل اليابان والولايات المتحدة وأوروبا ستقدم إجراءات تحفيز إضافية واسعة النطاق».

ومن بين الأسهم المنخفضة، تراجع سهم طوكيو إلكترون 3.12% بفعل عمليات بيع لجني الأرباح.