شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا آخر موعد لسداد مقدمات حجز 100 ألف وحدة لمحدودى الدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة الإسكان، غدًا الإثنين، آخر موعد لسداد مقدمات حجز 100 ألف وحدة سكنية، التي أعلنت عنها لمحدودى الدخل، على أن يستمر التسجيل على الموقع الإلكترونى لصندوق الإسكان الاجتماعى ورفع الأوراق المطلوبة حتى يوم الاثنين الموافق 21 ديسمبر الجارى، وذلك بعد أن قررت الوزارة مد فترة التسجيل ليوم 21 بدلاً من غدٍ، على أن يستمر التسجيل وسداد المقدمات بالنسبة لراغبى الحجز في وحدات متوسطى الدخل والبالغة 25 ألف وحدة حتى يوم 21 ديسمبر الجارى.

وأوضحت أنه حتى الآن بلغ عدد كراسات الشروط المُباعة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية (سكن لكل المصريين) فى المشروعات السكنية المطروحة لمُنخفضي ومتوسطي الدخل، ما يزيد على 390 ألف ‎كراسة، كما بلغ عدد المواطنين المُسددين لمُقدمات جدية الحجز ما يزيد على عدد 230 ألف مواطن، وقام بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للصندوق عدد يصل إلى 150 ألف مواطن.

وفي سياق متصل، أعلنت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن أن مجلس الوزراء قد وافق، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على اقتراح الصندوق بزيادة الحد الأقصى للدخل بمحور متوسطي الدخل بإعلان المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية (سكن لكل المصريين) لطرح وحدات للعملاء من متوسطي الدخل بما يضمن زيادة الشريحة المستهدف إتاحة وحدات لها، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بهذا الشأن، حيث وافق المجلس على أن يصبح المتقدم من متوسطي الدخل للأسرة لا يزيد صافي دخله السنوي من كل مصادر دخله على 168 ألف جنيه سنويًا بما يعادل 14 ألف جنيه شهريًا، وعن 120 ألف جنيه سنويًا للأعزب، بما يعادل 10 آلاف جنيه شهريًا، وذلك بدلاً من الحدود السابق الإعلان عنها بكراسة الشروط التى نصت على أن يكون المتقدم من متوسطي الدخل لا يزيد صافي دخله السنوي من كل مصادره عن 108 آلاف جنيه سنوياً للأسرة، بما يعادل 9 آلاف جنيه شهرياً، وعن 84 ألف جنيه سنوياً للأعزب، بما يعادل 7 آلاف جنيه شهرياً.

وأشارت مى عبدالحميد إلى أنه سبق فتح باب الحجز للوحدات السكنية بإعلان المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية (سكن لكل المصريين ) للتقدم في 1 نوفمبر 2020، وذلك فى عدد من المُدن الجديدة فيما يخص المشروعات ضمن محور مُنخفضي الدخل، حيث تم إتاحة 12 مدينة على مستوى الجمهورية، وهى: بدر "حدائق العاصمة" – 15مايو – العبور الجديدة – العاشر من رمضان – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار" – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة – قنا الجديدة – سوهاج الجديدة).

وقالت إنه فيما يخص المشروعات ضمن محور متوسطي الدخل فقد تم إتاحة 11 مدينة على مستوى الجمهورية وهى: بدر "حدائق العاصمة" – 15مايو – العلمين الجديدة – العاشر من رمضان – حدائق أكتوبر – السادس من أكتوبر – ناصر – المنيا الجديدة – رشيد الجديدة – أسوان الجديدة – بنى سويف الجديدة، وفي هذا الصدد تلاحظ توافد المواطنين بأعداد كبيـرة للتقدم على مدينة بدر "حدائق العاصمة"، ثم مدينة حدائق أكتوبر ثم مدينة العبور الجديدة، وأخيراً مدينتي 15مايووالعاشر من رمضان.

ومن ناحية أخرى، ناشدت مي عبدالحميد، كافة المواطنين بضرورة الإطلاع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات المُبينة تفصيلياً بكراسة الشروط، مؤكدة على التـزام الحاجزين بإتمام الحجز على الموقع الإلكتروني كما هو منصوص عليه بكراسة الشروط من حيث التسـجيل والتقدم بطلب الحصول على الوحدة السكنية ورفع المُستندات المطلوبة، وعدم التعامل وفقاً لأي معلومات أخرى غيـر تلك المُتاحة بالقنوات الرئيسية المُتعامل معها الصندوق، وأنه على من يرغب في مزيد من التفاصيل أو اى تساؤل أو استفسار الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق: 5999 – 5777 – 1188 من أي تليفون محمول ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة التاسعة صباحاً وحتـى التاسعة مساءً طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت.