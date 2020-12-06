شكرا لقرائتكم خبر عن فارس البداد لـ ”الخليج 365”: 4 مصانع لتلبية الطلب على المشافي الميدانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

أكد فارس حسين البداد رئيس مجلس إدارة مجموعة الفارس العالمية للخيم أن البيئة الاستثمارية والبنية التحتية المتطورة والمدن الصناعية المتخصصة التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة، شكلت حافزاً للمجموعة لتدشين 4 مصانع متنوعة ضمن منشأة متكاملة في مدينة دبي الصناعية على مساحة مليون قدم مربعة.

وأشاد البداد بالنهضة الصناعية التي تشهدها الدولة عبر مجموعة من المدن الصناعية المتخصصة، والبنية التحتية المتطورة، والموانئ والمطارات الحديثة التي جعلت الإمارات وجهة مثالية للاستثمار الصناعي، وضخ رؤوس الأموال في هذا القطاع الحيوي.

وذكر البداد في حديث لـ«الخليج» أن المجموعة تعتزم من خلال توسيع منشأتها الصناعية إلى رفع القدرة الإنتاجية من الخيم والقاعات المتخصصة في ظل الطلب عليها في الوقت الراهن، خاصة بناء وتنفيذ المشافي الميدانية التي ارتفع الطلب عليها لمواجهة تفشي فيروس «كوفيد-19» المستجد، ووجود طلب من الجهات الطبية في الدولة ودول المنطقة لتنفيذ مشاريع ميدانية بمواصفات عالية الجودة، تمكنها من علاج المصابين والحد من تفشي الفيروس.

الانطلاق من الإمارات

وذكر أن مجموعة الفارس العالمية للخيم تعتبر من الشركات الصناعية الرائدة التي انطلقت من دولة الإمارات نحو العالم، حيث تمكنت من تعزيز تواجدها في جميع إمارات الدولة، ودول الخليج العربي والأردن، وعدد من دول العالم، مشيراً إلى أن توسع أعمال المجموعة دفعها لتوسيع أعمالها عبر تطوير منشأة صناعية متكاملة في مدينة دبي.

وذكر البداد أن المنشأة الصناعية ستباشر أعمالها بشكل رسمي من مدينة دبي الصناعية قريباً، موضحاً أنها تضم ما يفوق 1000 موظف من خبراء ومهندسين وعمال، وتتمثل أعمالها في تصنيع وتأجير وبيع وتركيب وتجهيز القاعات متعددة الاستخدامات، منوهاً بأن ما يميز مجموعة الفارس العالمية القابضة قدرتها على تصنيع القاعات المتنقلة بالمساحات والأحجام التي تلبي احتياجات العملاء والإنتاج بطاقة كبيرة.