شكرا لقرائتكم خبر عن «إمكان» تواصل تنفيذ مشروع «بيكسل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أفادت كارين نيل، مديرة التسويق والمبيعات في شركة «إمكان» العقارية أن الشركة تواصل العمل على تنفيذ مشروع «بيكسل» الذي يعتبر أول مجتمع سكني متعدد الاستخدامات ضمن مشروع «ميكرز ديستركت» العقاري، حيث سيضم مشروع «بيكسل» 7 أبراج سكنية متعددة الاستخدامات تضم 525 شقة سكنية.

وذكرت أنه جرى الانتهاء من تشييد الهياكل الأسمنتية في الأبراج 3 و4 و5 و6، بينما تم الانتهاء من بناء الطابق 11 في البرج 1، و بناء الطابق 12 من أصل 13 طابقاً في البرج 7.

وأوضحت نيل أن المساحة المبنية في «بيكسل» تبلغ حوالي 85 ألف متر مربع، ويحتضن المشروع مساحة تزيد على 11 ألف متر مربع، تضم مزيجاً فريداً من منافذ الأطعمة والمشروبات، ومتاجر البيع بالتجزئة، والمكاتب، والعناصر المائية المميزة.

وقالت: «افتتحنا مؤخراً شقة عرض «بيكسل» هنا في مركز المبيعات المواجه للشاطئ، والذي يضم أيضاً نادي «كوف بيتش أبوظبي». وبحسب شركة إمكان، نجح مشروع «ميكرزديستركت» في جزيرة الريم- تبلغ تكلفته الاستثمارية ملياري درهم- والذي يمثل مركزاً متعدد الاستخدامات في أبوظبي، ومصمماً بهدف محاكاة أنماط الحياة التي يتمتع بها المبدعون والمبتكرون ورواد الأعمال، بتعزيز فلسفة شركة التطوير العقارية «إمكان»، والمتمثلة في تشييد مجتمعات عمرانية واعية تُثري حياة الآخرين، عبر إضافة تركيب فني جديد.