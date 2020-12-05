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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الزكاة والدخل دعت المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر نوفمبر الماضي، وذلك في موعد أقصاه 10 ديسمبر الحالي.

وحثت الهيئة العامة للزكاة والدخل، المكلفين على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية من خلال موقعها الالكتروني، تجنبا لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

ودعت المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية عشرة منتصف الليل، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر أو البريد الالكتروني أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة .