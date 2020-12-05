شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبي: معرض جيتكس أهم حدث تقنى واقعى فى عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، إن معرض جيتكس سيكون أهم حدث تقني عالمي واقعي في 2020 والإمارات ستكون أسرع دولة في التعافي عالمياً.

وأضاف بن راشد أن الدولة أثبتت قدرتها على التأقلم و ستختتم عام 2020 بحدث عالمي وتبدأ عام 2021 بسلسلة من المشاريع والمبادرات الكبرى، مضيفا بالقول:" 2021 عامنا الخمسين ويوبيلنا الذهبي وسيكون مختلفاً عن جميع الأعوام بإذن الله".

وتنطلق غدا بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة فعاليات"أسبوع جيتكس للتقنية" في دورته الأربعين بمركز دبي التجاري العالمي و يستمر حتى 10 ديسمبر، وسط مشاركة واسعة من شركات التقنية بالعالم و الشركات الناشئة، يقام المعرض وسط اجراءات احترازية مشددة لحماية المشاركين و الزوار من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

‏يشارك بالمعرض 1200 شركة من 60 دولة تعرض أحدث منتجات التقنيةوبمشاركة 200 من أهم شركات الاستثمار في التكنولوجيا و350 متحدث في الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية وتكنولوجيا المال ومستقبل التعليم والصحة ومستقبل العمل عن بعد .

يشهد المعرض عرض تقنيات وتطبيقات 5G و الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، كذلك أشهر الروبوتات العالمية وتقنية البلوكتشين، كما تستعرض حكومة دبي الذكية أحدث تقنياتها في هذا الاتجاه لخدمة المواطنين.