شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات اليوم السبت 5-12-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل سعر الذهب، اليوم السبت، هبوطا بقيمة 4 جنيهات، لينخفض عيار 21 وهو العيارالرئيسي في سوق الذهب في مصر من 803 جنيهات إلى 799 جنيها للجرام، مع هبوط طفيف في سعر اونصة الذهب عالميا إلى 1837 دولار. أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم عيار 18 سجل 685 جنيها للجرام عيار 21 سجل 799 جنيها للجرام عيار 24 سجل 913 جنيها للجرام الجنيه الذهب 6392 جنيها أونصة الذهب 1837 دولار. وسجلت أسعار العملات اليوم السبت 5-12-2020، استقرارا أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومي الجمعة والسبت بسبب العطلة الرسمية، ليسقر الدولار اليوم عند 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سعر الدولار اليوم: 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى: 18.87 جنيه للشراء، 19.09 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى: 20.83 جنيه للشراء، 21.14 جنيه للبيع سعر الدينار الكويتى:48.62 جنيه للشراء، و51.58 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى: ثبت عند سعر الريال 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

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