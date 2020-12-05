شكرا لقرائتكم خبر عن «دو» تعرض الواقع الرقمي الجديد في «جيتكس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” تعرض دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، مجموعة من أحدث ابتكاراتها وحلولها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تحت شعار «شريككم الموثوق للنجاح المستدام في الواقع الرقمي الجديد»، حيث ستسلط الشركة الضوء على الدور المحوري الذي ستلعبه الابتكارات والحلول التقنية للارتقاء بجودة حياة الناس ودعم مجتمعات الأعمال. وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: تتمثل مهمتنا كشركة رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في استكشاف وتسخير أحدث التقنيات والحلول التي من شأنها دفع حدود الابتكار، وضمان مستقبل أكثر استدامة رقمياً لجميع سكان دولة الإمارات العربية المتحدة والشركات العاملة فيها. وتشكل مشاركتنا في أسبوع جيتكس للتقنية 2020 فرصة مثالية لنا؛ لمواكبة أحدث المستجدات والاتجاهات على الساحة الرقمية، ونحن ملتزمون بتسخير كافة مواردنا وخبراتنا لدعم مسار التنمية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومساعدة شركائنا وعملائنا على التكيف مع متطلبات العصر الرقمي الجديد. وسنستعرض خلال الحدث مجموعة من الحلول والمنصات التي طورناها لدعم قطاعات الأعمال، والارتقاء بجودة حياة الناس، بما يتوافق مع أهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات. ونظراً لكون تقنية الجيل الخامس تشكل واحدة من التقنيات الواعدة والأكثر تأثيراً في مشهد الاتصالات على مستوى الدولة والعالم، ستعلن دو خلال الحدث عن عدد من مذكرات التفاهم والشراكات الاستراتيجية الجديدة مع عدد من الشركات الرائدة وذلك في إطار جهودها الحثيثة لتوسيع نطاق تغطية شبكة الجيل الخامس على امتداد دولة الإمارات.

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