تراجع جديد في أسعار الذهب بمصر

تراجعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم السبت، بقيمة 4 جنيهات للجرام.
وأفاد موقع "صدى البلد" بأن عيار 21، الأكثر تداولاً في نصر، سجل 799 جنيه للجرام.
وأضاف الموقع أن سعر الدولار عالمياً قد انخفض لأدنى مستوى في عدة سنوات بفعل آمال بتوزيع لقاح لفيروس كورونا قريباً، بينما واصل المستثمرون متابعة تطورات اتفاق تحفيز في الولايات المتحدة .
وفيما يلي بيان بأسعار الذهب اليوم في مصر:
عيار 18 سجل 685 جنيها للجرام
عيار 21 سجل 799 جنيها للجرام
عيار 24 سجل 913 جنيها للجرام
الجنيه الذهب 6392 جنيها
أونصة الذهب 1837 دولار.
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