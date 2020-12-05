شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم.. الطماطم تتراوح بين 2.5 - 6 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم السبت 5-12-2020 استقرارا فى أسعار جميع الأصناف فى سوق العبور للجملة، وذلك وفقا لما أعلنته شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، إن أسعار الطماطم سجلت الكيلو 2.5-6 جنيهات، وأسعار الملوخية 2-4 جنيهات، وأسعار الكوسة 1.5-3.5، وإن أسعار الفاصوليا 3-4 جنيهات للكيلو.

وأضاف النجيب، لـ"الخليج 365"، أن أسعار البطاطس1.5- 3 جنيهات للكيلو، أن كيلو الباذنجان رومى سجل 1.5 - 2 جنيه، سعر الباذنجان عروس أبيض ليسجل 1.5 - 2.5 جنيه، والباذنجان عروس أسود من 2-3 جنيهات.

وأشار النجيب، إلى أن الخيار البلدى تتراوح بين 1.5-2.5 جنيه، وسعر الخيار الصوب يتراوح بين 2.5-4، والبسلة سجلت 7-10 جنيهات للكيلو. والجزر سجل 3 - 5 جنيهات، والبطاطا 1.5 - 2 جنيه، وسعر البصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيه، والبصل الأبيض 3-6.5 جنيه، كما سجل سعر الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها، والفلفل الرومى الأخضر 3 - 5 جنيهات، والفلفل الحامى الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه.