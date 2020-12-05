شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 95% من محلج قطن الزقازيق بتكلفة 150مليون جنيه والتشغيل التجريبى بفبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم السبت، محافظة الشرقية حيث تفقد أعمال تطوير محلج القطن بمدينة الزقازيق بتكلفة إجمالية 150 مليون جنيه.

وفى مستهل الزيارة، استمع الوزير إلى عرض توضيحى حول أعمال التطوير التى تشمل إنشاء عنبر الحليج وصالات التضريبة وعنبر البذرة ومحطة تحويلات الكهرباء ومعمل الاختبارات، وذلك بحضور د. أحمد عبد المعطى نائب محافظ الشرقية.، بحسب بيان رسمى لوزارة قطاع الأعمال.

وقد بلغت نسبة إنجاز الإنشاءات 95% والتى تنفذها الشركة الوطنية للمقاولات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

ويبلغ الإنتاج المستهدف من المحلج 5 أطنان قطن شعر /ساعة، حيث من المقرر وصول الماكينات من الهند فى يناير المقبل، على أن يبدأ التشغيل التجريبى فى فبراير 2021.

عمليات الحليج فى المحلج المطور سوف تتم آليا دون تدخل يدوى لتوفير القطن الخام اللازم للصناعة بجودة عالية وخالى تمامًا من الشوائب والملوثات، فضلا عن توفير بيئة عمل مناسبة دون أبخرة أو الغبار الناتج عن التداول اليدوى الذى يتم فى المحالج القديمة.

كما يضم المحلج معمل HVI لقياس خواص شعيرات القطن واجراء اختبارات الرطوبة داخل المحلج، كما يتم وضع "باركود" على كل بالة يتم إنتاجها فى المحلج عليها كافة بيانات القطن (منطقة الزراعة – اسم حائز القطن – اسم المحلج – تاريخ الحليج – المواصفات الفنية للقطن الشعر).

جدير بالذكر أن محلج الزقازيق يعد واحدا من بين ثلاثة محالج يجرى الانتهاء من تطويرها حاليا لتنضم إلى محلج الفيوم المطور ويلى ذلك البدء فى تطوير 3 محالج أخرى العام المقبل ليصبح الإجمالى 7 محالج مطورة بأحدث تكنولوجيا تكفى لحلج إنتاج القطن فى مصر.

وكان قد تم التعاقد مع شركة باجاج الهندية الموردة لماكينات محلج الفيوم، لتوريد الآلات فى المحالج الثلاثة الجارى تطويرها فى الشرقية والبحيرة والغربية.

كما قام الوزير بزيارة إلى المحلج القديم بالزقازيق، والذى يضم ماكينات بتكنولوجيا قديمة ويتناثر القطن فى الأرضيات قبل الحليج، وعمليات التداول تتم يدويا ما ينتج عنه قطن ملوث، وبيئة عمل غير ملائمة.