شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ جامعي صيني يقر بكذبه على مكتب التحقيقات الفيدرالي في قضية «هواوي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقر أستاذ جامعي صيني بأنه مذنب بالكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد أن اتهمه الادعاء العام الأمريكي بالمساعدة في سرقة تكنولوجيا أمريكية لصالح شركة هواوي تكنولوجيز الصينية، ولكن من المتوقع أن يُسمح له بالعودة إلى وطنه بعد أن قرر المدعون عدم متابعة توجيه تهمة أكثر خطورة له.

ووجهت لبو ماو، تهمة التآمر للاحتيال على شركة سنيكس لابس في وادي السيليكون، وكان يواجه الحكم بالسجن لفترة تصل إلى 20 عاماً. وكان بو يعمل أستاذاً زائراً في جامعة تكساس، عندما تم اعتقاله في أغسطس 2019.

وأقر بو (37 عاماً) بالذنب في التهمة الأقل خطورة والمتعلقة بالإدلاء ببيان كاذب في مقطع مصور أمام قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية باميلا تشين في بروكلين. ومن المتوقع أن يُحكم عليه بالمدة التي قضاها ويغادر الولايات المتحدة في 16 ديسمبر/كانون الأول، وقضى بو ستة أيام في الحجز بعد اعتقاله.

وكان بو قد اتُهم أصلاً بالاتفاق مع شركة مجهولة الهوية لاستخدام لوحة الدوائر الخاصة بها للبحث وتبادل معلومات مع شركة صينية في انتهاك لحقوق الملكية.

وجاء اعتقال بو، وسط حملة من وزارة العدل الأمريكية على النفوذ الصيني في الجامعات بشأن التجسس المزعوم، وسرقة الملكية الفكرية من قبل الحكومة الصينية. (رويترز)

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