شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. أسبوع جيتكس للتقنية يفتتح أعماله وسط إجراءات احترازية بدبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق غدا بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة فعاليات"أسبوع جيتكس للتقنية" في دورته الأربعين بمركز دبي التجاري العالمي و يستمر حتى 10 ديسمبر، وسط مشاركة واسعة من شركات التقنية بالعالم و الشركات الناشئة. يقام المعرض وسط أجراءات احترازية مشددة لحماية المشاركين و الزوار من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. يشهد المعرض عرض تقنيات وتطبيقات 5G و الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، كذلك أشهر الروبوتات العالمية وتقنية البلوكتشين، كما تستعرض حكومة دبي الذكية أحدث تقنياتها في هذا الاتجاه لخدمة المواطنين. كما تشارك شركة اتصالات الإماراتية بجناح ضخم يضم أحدث التقنيات َ التطبيقات بمجال الذكاء الاصطناعى والمدن الذكية. كما يعقد في المركز بالتزامن مع أسبوع جيتكس للتقنية 4 فعاليات أخرى تشمل معرض جيتكس لنجوم المستقبل، الحدث الحيوي للشركات التقنية الناشئة وعالم ريادة الأعمال، وقمة مستقبل البلوك تشين، ومعرض الخليج لأمن المعلومات "جيسيك" و«ماركيتينج مينيا". ويعقد أسبوع جيتكس في 20 من قاعات المركز بمشاركة أكثر من 60 دولة عارضة، ويشارك في الحدث كبرى شركات التقنية في العالم.

كانت هذه تفاصيل خبر غدا.. أسبوع جيتكس للتقنية يفتتح أعماله وسط إجراءات احترازية بدبى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.