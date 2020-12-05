37.4 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات لمحافظتى الفيوم والمنيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، توجيه 37.4 مليون جنيه من الجهاز لمحافظتي الفيوم والمنيا تنفيذ مشروعات تنموية.

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز يولي اهتماما كبيرا بخطط الدولة لتطوير الصعيد و يعمل علي التنسيق مع مختلف محافظات الصعيد لتنفيذ حزمة متكاملة من الخدمات التنموية بالقرى الأكثر احتياجا لهذه الخدمات من خلال تمويل مشروعات لتحسين البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والبشرية لتساهم في رفع مستوى المعيشة لأبناء الصعيد ولتوفير بيئة مناسبة لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

وأشارت في بيان اليوم، إلي أن الجهاز يعمل علي التوسع في تقديم التمويلات والخدمات التدريبية لأبناء الصعيد لتشجيعهم علي العمل الحر واقامة مشروعات توفر لهم و لغيرهم فرص عمل مستقرة وناجحة.

وزار وفد جهاز تنمية المشروعات برئاسة المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذى للجهاز محافظتى الفيوم والمنيا، والتقى الوفد بالمحافظين الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وتم توقيع 28 عقدا مع عدد من الجمعيات الأهلية بالمحافظتين للبدء في تنفيذ اتفاقية التصدي للهجرة غير النظامية التى ينفذها الجهاز بالتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية و بتمويل من الاتحاد الأوروبى لتنفيذ مشروعات خاصة بالبيئة والصحة ومحو الأمية والتدريب بهدف التشغيل.

ومن ضمن جهود وفد جهاز المشروعات، تم توقيع 11 عقدا مع الجمعيات الأهلية بمحافظة الفيوم بإجمالى تمويل 14.9 مليون جنيه تتيح حوالى 500 فرصة عمل وما يزيد على 182 ألف يومية تشغيل اثناء تنفيذ هذه المشروعات،و 17 عقدا بمحافظة المنيا بإجمالى تمويل 17 مليون جنيه تتيح 325.677 يومية تشغيل .

كما قام الجهاز بتوقيع (5) عقود مع الجمعيات الأهلية للتمويل متناهى الصغر بهدف التوسع في توفير التمويل اللازم للمشروعات متناهية الصغر بكلا المحافظتين منهم عقدان بمحافظة الفيوم بقيمة 2.7 مليون جنيه أحدهما يتم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والثانى يتم تنفيذه ضمن مشروع المبادرة للتمويل متناهى الصغر بتمويل من البنك الدولى وبالاضافة الي توقيع (3) عقود بمحافظة المنيا بقيمة 2.8 مليون جنيه يتم تنفيذهم ضمن مشروع المبادرة للتمويل متناهى الصغر بتمويل من البنك الدولى. كما تم خلال الزيارات تسليم شيكات إقراض مباشر لمساعدة عدد من ابناء الفيوم و المنيا على البدء فى مشروعاتهم الجديدة.

وأوضح المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي للجهاز أن هذه الزيارات تأتى بهدف التعاون مع مختلف المحافظات لدراسة وتحديد الفرص الاستثمارية واستغلالها بالشكل المناسب وفقا لاحتياجات كل محافظة والموارد المتاحة بها بالإضافة إلى تحديد المشكلات التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والعمل على حلها وأشار أيضا إلى أهمية هذه الزيارات فى متابعة وتفعيل اتفاقيات التعاون التى يبرمها الجهاز مع مختلف الجهات الدولية المانحة.

وقد ضم وفد جهاز تنمية المشروعات خلال هذه الزيارات المهندس مدحت مسعود رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية ونيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر و محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزى للمكاتب الإقليمية وسالى سعدة رئيسة المكتب الفني .