شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يسجل أول مكاسب أسبوعية في 4 أسابيع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق الذهب مكاسب أسبوعية بنحو 2.6%، على الرغم من جني الأرباح في جلسة نهاية الأسبوع بعد مكاسب حادة في جلسات سابقة، لكن الرهانات على التحفيز الأمريكي الجديد، عززت جاذبية السبائك كتحوط من التضخم، وأبقتها على مسار المكاسب الأسبوعية في 4 أسابيع، عند 1835 دولاراً للأونصة في الأسعار الفورية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية الجمعة، 0.3% إلى 1834.92 دولار للأونصة، بينما جرت تسوية العقود الآجلة الأمريكية للذهب عند انخفاض 0.1% إلى 1840 دولاراً.

وأظهرت بيانات أن الاقتصاد الأمريكي أضاف في نوفمبر/تشرين الثاني، أقل عدد من العاملين في ستة أشهر، مما يعزز التوقعات بمزيد من التحفيز المالي، وهو ما رفع المؤشرات الرئيسية في وول ستريت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

ويعد الذهب الذي لا يدر عائداً، تحوطاً ضد التضخم الذي يحتمل أن ينجم عن التحفيز غير المسبوق.

في غضون ذلك، يتجه الدولار لأسوأ أداء أسبوعي له منذ أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.