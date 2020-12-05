شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ما تشترى سيارة مستعملة.. نصائح مهمة تساعدك فى الاختيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انتشار ظاهرة "الأوفر برايس"، أصبح هناك اتجاها لشراء السيارات المستعملة بمختلف الطرازات، ويعد عملية بيع السيارات القديمة وشراء سيارة جديدة، أمر مرهق للكثيرين، لما يحتاجه من الوقت وجهد، حيث أن عملية البحث هى الخطوة الأهم والأكثر صعوبة للوصول إلى السيارة المناسبة والأسعار الجيدة، لاجتياز هذه الخطوة بنجاح، فقد يحتاج الأمر إلى العديد من المهارات، وهناك عدة نصائح تساعدك فى إنجاز مهمتك، دون إهدار الكثير من الوقت والجهد.

قواعد يجب اتباعها عند شراء سيارة مستعملة:

هناك بعض القواعد التى يجب اتباعها عند شراء السيارات المستعملة، حتى لا يقع المشترى فى مصيدة البائع، ومن ضمن تلك النصائح ضرورة الانتباه إلى سلوك البائع وتصرفاته لها أهميتها أيضاً، حيث تعد محاولة صرف انتباه المشترى أو وضعه تحت ضغط، من ضمن الإشارات التحذيرية التى يجب وضعها فى الاعتبار.

وهناك بعض تجار السيارات يتنكرون فى شكل أفراد عاديين، ويقومون ببيع العديد من السيارات، لذلك من الأفضل أن يقوم المشترى بالاطلاع على الأوراق الرسمية للسيارة.

اختيار المكان المناسب للشراء :

تعد معرفة مكان مناسب ذو ثقة لشراء سيارة جديدة أمر فى غاية الأهمية، كما أنه يسهل كثيراً فى تحديد السيارة الأنسب والأفضل للشراء، أما فى حال عدم وجود تاجر أو مكان معين ذو ثقة، ففى هذه الحالة فيتطلب الأمر منك الكثير من البحث سواء عن طريق الإنترنت أو سؤال أحد المقربين، عندما تجتاز هذه الخطوة، فقد تخطيت المرحلة الأكثر صعوبة

جمع كافة المعلومات عن السيارة:

عليك بجمع أكبر عدد من المعلومات عن السيارة ينصح بعد التعجل فى جمع المعلومات، وأحرص على جمع أكبر كمية ممكنة من المعلومات سواء من خلال الإنترنت أو من خلال سؤال أهل الثقة والاختصاص، كما يمكن الاستعانة بمن يمتلك السيارة التى تجمع عنها المعلومات لمعرفة رأيه بها، فهذا الأمر سيساعد كثيراً فى اتخاذ القرار السليم، كما انه سيحميك من الوقوع كضحية لشجع التجار

اصطحاب أحد المختصين فى السيارات:

عندما تصل إلى تحديد ما تريد، والمكان المناسب الذى ستشترى منه سياراتك الجديدة، فحان الوقت للاصطحاب أحد المختصين فى السيارات، ولا تخجل من هذه الخطوة، لكى يمكنك الحصول على سيارة جيدة تناسب احتياجاتك اليومية ومعرفة الحالة العامة للسيارة، وخاصة اذا كانت هذه السيارة مستعملة، حتى لا تقع ضحية سيارة تعانى من مشكلة ما، مما يدفعك إلى خسارة الكثير من الجهد المال، وربما هذه العيوب يسهل مرورها أمام أعينك دون الانتباه اليها بعكس المتخصصين فى مجال السيارات.

كما يساعدك الشخص المختص فى مجال السيارات فى التفاوض بالأسعار للوصول إلى أفضل الأسعار، لما يمتلكه من مهارات تؤهله إلى ذلك، خاصة فى حال وجود عيوب بسيطة فى السيارة فقد تساعد أخصائى السيارات فى خفض السعر.

الصبر وعدم التعجل فى الشراء:

ربما يستهين البعض بعملية التفاضل فى السعر، ولكن فى حقيقة الأمر أنها ليست باليسيرة، فقد تستغرق عدة أيام وربما أكثر، لذلك ينصح بالتمهل وعدم التعجل فى شراء أى سيارة بشكل سريع، كما لا ينصح بعدم الموافقة على السعر المبدئى الذى يطرحه التاجر، حتى وأن استخدم التاجر الحجج التى يلجأ اليها فى مثل هذه المواقف، وهى أن هناك الكثيرون يودون شراء هذه السيارة، فلا تخضع له، استمر فى محاولات تنزيل السعر مراراً وتكراراً، وحاول قدر الامكان أن تظهر عدم اهتمامك بالسيارة،، لان اذا شعر البائع باهتمامك بها سيدفعه ذلك إلى العناد وعدم الإنزال بالسعر .

الدراسة الجيدة لأسعار هذه السيارة فى الأسواق:

وخلال هذه الخطوة، يمكن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من خلال الإنترنت، ذلك عن طريق الاستعانة بمواقع بيع السيارات إذا كنت تريد شراء سيارة مستعملة، أما إذا كنت سوف تقوم بشراء سيارة جديدة، فعليك بالاستعانة بالمواقع الرسمية الخاص بتوكيلات السيارات على الانترنت، والجدير بالذكر أن هذا الامر لا يحتاج إلى الخروج المنزل، ويمكن القيام بذلك بأوقات فراغك، كما أن هذه الخطوة ستساعد كثيراً فى تجنب عملية الخداع.

الخطوات القانونية اللازمة لشراء السيارات المستعملة

عند شراء السيارات المستعملة يتساءل الراغبون عن الخطوات الازمة القانونية للشراء، وهناك العديد من الإجراءات والخطوات المتبعة خلال الشراء ومع تنوع الطرق المتبعة، سوف نشير إلى أغلب الطرق الشائعة والمتعارف عليها فى هذه العملية وكل الإجراءات المتبعة حتى لا تكون عملية الشراء أو البيع عملية غامضة عند البعض.

طرق قانونية عند شراء سيارة مستعملة:

عقد مسجل فى الشهر العقارى

عقد بيع يحفظ حقوق الطرفين البائع والمشتري، ويتضمن البيانات الشخصية لكلا الطرفين وبيانات السيارة موضوع العقد والمبلغ المتفق عليه وطريقة الدفع، هو سند قانونى يضمن حقوق الطرفين وينقل ملكية السيارة محل العقد بإسم المشترى ويحق له التعامل مع المرور فور تسجيل العقد، وتحسب تكلفة عقد البيع المسجل بناءً على سعة محرك السيارة، الموديل وماهية السيارة سواء محلية الصنع أو مستوردة.

توكيل خاص

هو توكيل خاص يكفل للمشترى بيع السيارة محل التوكيل لنفسه أو للغير بموجب هذا التوكيل، ويفضل إضافة بند عدم التعامل مع المرور فى حالة انتهاء رخصة السيارة حتى يتم تجديد الرخصة باسم المشترى، ويجب على المشترى الاحتفاظ بالتوكيل حتى نهاية ترخيص السيارة باسم المالك المثبوت عليها.