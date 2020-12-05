شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف للجنيه الإسترليني في انتظار توزيع لقاح "فايزر" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام اغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة في ظل الترقب لتوزيع ملايين الجرعات من لقاح "فايزر" في المملكة المتحدة.



وأعلنت الحكومة البريطانية في وقت سابق هذا الأسبوع عزمها البدء في الأسبوع المقبل توزيع جرعات من لقاح فايزر بشكل طاريء ضمن مواجهات فيروس كورونا ومحاولة احتواءه في البلاد.



وتقدم المستشار الصحي للبيت الأبيض "أنطوني فاوتشي" باعتذار رسمي لحكومة المملكة المتحدة بعد تصريحاته بأن لندن تعجلت في إتاحة استخدام لقاح "فايزر".



وفي سياق متصل، تستعد الولايات المتحدة هي الأخرى لتوزيع جرعات من لقاحي "موديرنا" و"فايزر" في وقت لاحق هذا الشهر.



من جانبها، أكدت شركة "موديرنا" الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية والمستحضرات الطبية أن لقاحها الواعد يوفر مناعة طويلة الأجل في الوقاية من فيروس كورونا.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 21:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 1.3431، وسجل أعلى سعر عند 1.3538 وأقل سعر عند 1.3416.