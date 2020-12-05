شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض هامشي لكنه حقق مكاسب أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن النفيس نجح في تحقيق مكاسب أسبوعية.



وكشفت بيانات اقتصادية صادرة عن وزارة العمل الأمريكية إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم 245 ألف وظيفة خلال نوفمبر/تشرين الثاني بينما توقع محللون إضافة 480 ألف وظيفة، كما تراجع معدل البطالة إلى 6.7%.



وعلاوة على ذلك، ارتفع عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة خلال أكتوبر/تشرين الأول بنحو 1.7% إلى 63.1 مليار دولار، بينما أشارت توقعات المحللين إلى تسجيل عجز قدره 64.7 مليار دولار.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.7 نقطة وأقل مستوى عند 90.4 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.1% أو ما يعادل 1.1 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1840 دولارا للأوقية، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.9%، وبلغ أعلى سعر عند 1852.7 دولار وأقل سعر عند 1832 دولارا.