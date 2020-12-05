شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتجه نحو التراجع بعد تقرير الوظائف الشهري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة على نحو طفيف عقب صدور تقرير الوظائف الشهري والذي سجل بيانات متضاربة فضلا عن متابعة أحدث التطورات على صعيد لقاحات "كورونا".



هذا، وقد كشفت بيانات اقتصادية صادرة عن وزارة العمل الأمريكية إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم 245 ألف وظيفة خلال نوفمبر/تشرين الثاني بينما توقع محللون إضافة 480 ألف وظيفة، كما تراجع معدل البطالة إلى 6.7%.



وعلاوة على ذلك، ارتفع عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة خلال أكتوبر/تشرين الأول بنحو 1.7% إلى 63.1 مليار دولار، بينما أشارت توقعات المحللين إلى تسجيل عجز قدره 64.7 مليار دولار.



ولا تزال الأسواق تتابع عن كثب تطورات أزمة فيروس كورونا مع الاستعداد لتوزيع ملايين من الجرعات من لقاحي "فايزر" و"موديرنا".



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.7 نقطة وأقل مستوى عند 90.4 نقطة.