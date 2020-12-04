شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات الأولى عالمياً في استراتيجيات الذكاء الاصطناعي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد البشير

تصدرت الإمارات دول العالم في الاستراتيجيات الحكومية المتعلقة بالإنفاق والاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو أحد المعايير التي يقيسها المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي الصادر عن مؤسسة «تورتويس».

وجاءت الإمارات في المركز ال 36 عالمياً في التصنيف العام للمؤشر الذي يرتكز على أكثر من 143 مؤشراً فرعياً لقياس مستوى الاستثمار والابتكار وتنفيذ تقنيات الذكاء الاصطناعي في 62 دولة حول العالم، عبر عدة معايير مثل قوة البنية التحتية والبيئة التشغيلية والأبحاث والتطوير والاستراتيجيات الحكومية والتجارة.

وحلت الإمارات في المركز التاسع عالمياً في معيار تطوير الأنظمة الأساسية والخوارزميات التي تعتمد عليها مشاريع الذكاء الاصطناعي المبتكرة، كما جاءت في المركز ال 12 في تطوّر البنى التحتية اللازمة للتكنولوجيا مثل جودة الكهرباء والإنترنت وقدرات الحوسبة الفائقة.

وجاءت الولايات المتحدة في المركز الأول عالمياً على المؤشر العام للذكاء الاصطناعي، تلتها الصين ثانيةً، ثم المملكة المتحدة في المركز الثالث، وكندا في المركز الرابع.

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