شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تهدد بـ «فيتو» على أي اتفاق سيّئ حول «بريكست» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صرح وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون أن فرنسا ستضع «فيتو» على أي اتفاق تجاري لما بعد بريكست ما لم يحقق بعض الشروط وخصوصا في مجال صيد السمك.

وقال بون لإذاعة «أوروبا 1» الجمعة «إذا كان هناك اتفاق ليس جيدا (...) فسنعارضه». واضاف «نعم لكل دولة الحق في الفيتو».

وأضاف أن فرنسا ستجري «تقييمها الخاص» للاتفاق من أجل ذلك، مؤكدا أن «هذا واجبنا حيال الفرنسيين وهذا واجبنا حيال صيادي السمك وقطاعات اقتصادية أخرى».

وكرر الوزير الفرنسي أن احتمال عدم التوصل إلى اتفاق «قائم» و«يجب الاستعداد له» مضيفا «لكنني أريد أن أتأمل بأنه يمكننا الحصول على اتفاق واتفاق جيد».

كان رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس صرح الخميس أنه «لا يمكن التضحية» بقطاع الصيد الفرنسي من أجل «تغييرات» في مفاوضات التجارة لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ولا تزال هذه المفاوضات بين لندن والمفوضية الأوروبية، التي استؤنفت السبت في العاصمة البريطانية تتعثر حول ثلاث نقاط: عمل الصيادين الأوروبيين في المياه البريطانية والضمانات المطلوبة في لندن في مجال المنافسة، وطريقة تسوية الخلافات في الاتفاقية المستقبلية.

ويتعرض المفاوضون لضغوط مع اقتراب موعد الانفصال النهائي بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في 31 كانون الأول/ديسمبر.

وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق، تطبق قواعد منظمة التجارة العالمية التي تعني فرض رسوم جمركية وتحديد حصص.

وذكر مصدر حكومي في المملكة المتحدة أن الاتحاد الأوروبي قدم عناصر جديدة «غير متوقعة» إلى المفاوضات قد تسمح ب «انفراج».

وحذرت مصادر أوروبية الخميس من أن الاتحاد الأوروبي لن يقدم تنازلات أكبر من ذلك.

تنازلات قصوى

بات الاتحاد الأوروبي على مسافة «بضعة مليمترات» فقط من بلوغ الحد الأقصى من التنازلات التي يمكنه تقديمها في المفاوضات التجارية مع المملكة المتحدة، على ما حذرت مصادر أوروبية الخميس، في وقت يؤكد الطرفان بلوغ المرحلة النهائية من المحادثات.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير: «وصلنا إلى نقطة صرنا عندها قريبين من سقف تفويضنا إلى حد نحتاج إلى بادرة من قبل المملكة المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق».

وأضاف أن الأوروبيين باتوا في بعض المجالات على مسافة «بضع مليمترات من خطوطهم الحمراء»، مستبعداً تقديم أي تنازل إضافي على الرغم من ضغط الوقت المتزايد.

وبعد خروج المملكة المتحدة رسمياً من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني 2020، يتم الانفصال النهائي بين الطرفين في 31 ديسمبر/كانون الأول، ويتوقف البريطانيون عندها عن تطبيق المعايير الأوروبية.

وفي حال فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق، عندها تطبق قواعد منظمة التجارة العالمية، ما سيفرض تلقائياً رسوماً جمركية على حركة البضائع بين لندن وأوروبا، ما يهدد بإثارة صدمة اقتصادية جديدة تضاف إلى التبعات الاقتصادية لأزمة تفشي وباء «كوفيد- 19».

غير أنه يتحتم التوصل إلى اتفاق في الأيام القليلة المقبلة حتى يتسنى للبرلمانين البريطاني والأوروبي المصادقة عليه في الوقت المناسب.

وقال الدبلوماسي الأوروبي: «لا يتهيأ لي أننا قريبون من اتفاق، الهوة التي يتحتم ردمها لا تزال كبيرة».

من جانبهم يقول البريطانيون: «ثمة بالطبع الكثير من التطلعات، وإننا في نهاية المسار حقاً، لكن لا تزال هناك تباينات فعلية».

الشعور الداهم

وقال مصدر أوروبي آخر إن لندن تتفهم... الشعور الداهم» لدى الاتحاد الأوروبي وكل شيء يمكن أن يتبدل في أي وقت، فيما تتواصل المحادثات في العاصمة البريطانية بصورة مكثفة، وقد يتم تمديدها الجمعة.

وحذر المصدر بأنه يجب التوصل إلى اتفاق الآن، لأنه إذا استمرت المفاوضات الأسبوع المقبل، فلن يكون بإمكان الاتفاق في حال التوصل إليه الدخول حيز التنفيذ.

ورأى وزير الخارجية الإيرلندي سايمن كوفني، الخميس، أنه يمكن التوصل إلى اتفاق في الأيام المقبلة، إذا حافظ الأوروبيون على هدوئهم.

وقد تجري رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، محادثات في عطلة نهاية الأسبوع مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لاستعراض آخر ما تم التوصل إليه.

ولا تزال المفاوضات متعثرة عند ثلاث نقاط هي وصول الصيادين الأوروبيين إلى المياه الإقليمية البريطانية، والضمانات التي تطالب بها لندن على صعيد المنافسة، وسبل تسوية الخلافات في إطار الاتفاق المقبل.

(أ ف ب)

الطلبيات الصناعية الألمانية تفوق المتوقع في أكتوبر

أظهرت بيانات، الجمعة، أن طلبيات السلع الصناعية الألمانية زادت بأكثر من المتوقع على أساس شهري في أكتوبر/تشرين الأول، مما يثير الآمال في أن قطاع الصناعات التحويلية في أكبر اقتصاد بأوروبا بدأ الربع الأخير من العام بأداء قوي.

وتظهر البيانات التي نشرها مكتب الإحصاءات الاتحادي، أن الطلبيات على السلع الصناعية زادت 2.9% على أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية، مقارنة مع توقع ل«رويترز» بارتفاع 1.5%، وبعد زيادة معدلة بالرفع عند 1.1% في سبتمبر/أيلول.

وكشفت أرقام من وزارة الاقتصاد، عن أن الطلبيات المحلية زادت 2.4% على أساس شهري، بينما ارتفعت الطلبيات من الخارج 3.2%. وصعدت العقود من منطقة اليورو 0.5%. (رويترز)