شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقفز بعد اتفاق «أوبك بلس» على تسوية بشأن الإمدادات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت أسعار النفط أمس الجمعة، نحو 2%، وتتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس؛ إذ اتفق منتجون كباراً على تسوية لمواصلة بعض تخفيضات الإنتاج لمواجهة الطلب المتضرر من جائحة فيروس كورونا، على الرغم من أن القرار يأتي دون التوقعات.

وارتفع خام القياس العالمي برنت 1.04 دولار، أو ما يعادل 2.1% إلى 49.75 دولار للبرميل، بعد أن ربح نحو 1%، الخميس. وصعد خام غرب تكساس الوسيط 84 سنتاً، أو ما يعادل 1.8% إلى 46.48 دولار للبرميل.

اتفقت «أوبك» وروسيا الخميس، على تخفيف تخفيضات كبيرة لإنتاج النفط اعتباراً من يناير/كانون الثاني بمقدار 500 ألف برميل يومياً، لكنهما أخفقتا في التوصل إلى تسوية بخصوص سياسة أوسع نطاقاً للفترة المتبقية من السنة.

وقال جولدمان ساكس في تقرير بعد القرار: «أوبك بلس تزيل عقبة الخروج من تخفيضاتها الحالية بطريقة منسقة، مما يعزز قناعتنا بارتفاع ثابت ومستدام لأسعار النفط خلال 2021».

وتعني الزيادة أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وروسيا، المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، تتجهان لخفض الإنتاج 7.2 مليون برميل يومياً، أو ما يعادل 7% من الطلب العالمي اعتباراً من يناير/كانون الثاني، مقارنة مع التخفيضات الحالية البالغة 7.7 مليون برميل يومياً.

ومن المتوقع أن تواصل «أوبك+» التخفيضات الحالية حتى مارس/آذار على الأقل، بعد أن تخلت عن خطط لزيادة الإنتاج بمليوني برميل يومياً.

وتلقت الأسعار أيضاً، دعماً من خطة مساعدات بقيمة 908 مليارات دولار لتخفيف تداعيات فيروس كورونا، تحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة، والتي كسبت زخماً في الكونجرس الأمريكي.

ويأتيب هذا فيما، تعاني فنزويلا أكبر بلد مصدر للنفط في أمريكا اللاتينية حيث يتوقع أن يستعيد حزب الرئيس نيكولاس مادورو السيطرة على البرلمان من المعارضة في انتخابات الأحد التشريعية من أزمة سياسية واقتصادية حادة فضلاً عن مشكلة هجرة كبيرة.

وأطلق هوغو تشافيز الذي انتخب رئيساً في 1999 «ثورة بوليفارية» تحمل اسم بطل الاستقلال سيمون بوليفار. وقد بنى شعبيته على عدد من البرامج الاجتماعية في بلد يشهد تفاوتاً اجتماعياً كبيراً واتبع أسلوب حكم يجمع بين النزعة اليسارية والعسكرية. وانتخب لولاية ثالثة في 2012 إلا أنه توفي في السنة التالية بالسرطان.

تولى الحكم خلفاً له نائبه نيكولاس مادورو الذي فقد شعبيته بسرعة بينما تشهد البلاد أزمة اقتصادية خطرة أدت إلى تظاهرات عنيفة في 2014 سقط خلالها 43 قتيلاً.

في كانون الثاني/يناير 2016، أصبح تحالف المعارضة «منصة الوحدة الديمقراطية» يتمتع بأغلبية في البرلمان، لكن المحكمة العليا ألغت نتائج الاقتراع. وجرت تظاهرات تطالب برحيل مادورو استمرت أربعة أشهر في 2017 وأسفرت عن سقوط 125 قتيلاً.

قرر مادورو بعد ذلك انتخاب جمعية تقوم بصياغة دستور جديد في مناورة للاحتفاظ بالسلطة حسب المعارضة التي قاطعت الانتخابات في 2017.

وتراجع إنتاج النفط فيها بسبب نقص السيولة النقدية الضرورية لتحديث الحقول النفطية، من 3,2 مليون برميل يومياً قبل 12 عاماً إلى أقل من 400 ألف برميل أي المستوى الذي كان عليه في ثلاثينات القرن الماضي.

الدنمارك تعتزم وقف استخراج النفط من بحر الشمال

تعتزم الدنمارك، المنتج الأول للنفط في الاتحاد الأوروبي منذ بريكست، وقف استخراج النفط والغاز من بحر الشمال عام 2050 في إطار جهودها للتحول إلى نموذج لانتقال الطاقة، على ما أعلنت وزارة الطاقة.

وأفادت الوزارة في بيان مساء الخميس أنه بعد التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والغالبية في البرلمان «تصبح الدنمارك اليوم أكبر منتج للنفط والغاز يحدد تاريخاً لوقف (الاستخراج) نهائياً».

ويلغي هذا القرار ثامن استدراج عروض لاستغلال حقول محروقات جديدة محتملة، بعدما بات مستقبل العقد غامضاً مع انسحاب مجموعة توتال الفرنسية في تشرين الأول/ أكتوبر.

وقال وزير الطاقة دان يورغنسن «سنضع حداً نهائياً لحقبة الطاقة الأحفورية ونربط أنشطتنا في بحر الشمال بهدف الحياد المناخي بحلول العام 2050 مثلما نص عليه قانون المناخ». (أ.ف.ب)