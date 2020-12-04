شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة المستوردين: مبادرة الموازنة التشاركية تعمق المشاركة المجتمعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس حماده العجواني، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو مجلس إدارة شعبة الآلات والمعدات بغرفة القاهرة التجارية، ضرورة الأخذ بآراء المواطنين من خلال مقترحاتهم في مبادرة «الموازنة التشاركية» والتي انطلقت من محافظة الإسكندرية ثم محافظة الفيوم ومن المستهدف الوصول لكل المحافظات تدريجيًا بالتعاون مع الوزارات والمحافظات ومؤسسات المجتمع المدني.

وشدد العجواني، في تصريحات صحفية، على ضرورة الاستماع الجيد لمقترحات شرائح المجتمع المختلفة والمختصين، لافتًا إلى أن المبادرة تهدف لتعميق المشاركة المجتمعية في السياسة المالية للدولة، ورصد وتحليل المشاكل الخدمية ومقترحات الحلول وتحديد الاحتياجات التنموية، وأولويات الإنفاق العام، فضلا عن متابعة تنفيذ المشروعات المحلية لإرساء دعائم الرقابة المجتمعية.

وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد على أن الحكومة حريصة على ترسيخ ركائز التواصل الإيجابي مع مختلف شرائح المجتمع، من خلال توسيع نطاق مبادرة "الموازنة التشاركية".