شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع بعد بيانات التوظيف القوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة في أعقاب صدور بيانات اقتصادية إيجابية تجاوزت توقعات المحللين في سوق العمل الكندي.



وكشفت وزارة العمل الكندية عن أن الاقتصاد أضاف 62.1 ألف وظيفة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 22 ألف وظيفة، وانخفض معدل البطالة إلى 3.5%، وهي قراءة خالفت التوقعات بشكل كبير والتي أشارت إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 9% في الشهر الماضي من 8.9%.



وفي سياق متصل، أضاف الاقتصاد الأمريكي الأكبر في العالم 245 ألف وظيفة خلال نوفمبر/تشرين الثاني بينما توقع محللون إضافة 480 ألف وظيفة، كما تراجع معدل البطالة إلى 6.7%.



ولا يزال التفاؤل يسود الأسواق العالمية نتيجة المزيد من أنباء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والتي تستعد عدة بلدن لتوزيعها في الأسابيع القليلة المقبلة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 18:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% غلى 0.7813، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7819 في حين سجل أقل سعر عند 0.7767.