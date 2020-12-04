شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف سهم "تسلا" والقيمة السوقية أعلى 500 مليار دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا" خلال تداولات اليوم الجمعة على نحو طفيف في ظل استمرار التفاؤل بشأن أعمال الشركة وأدائها المالي مما دفع الجهات التنظيمية لإعلان إدراج سهمها في وقت لاحق هذا الشهر إلى المؤشر الأوسع نطاقا في وول ستريت.



وتواصل "تسلا" أدائها القوي منذ إعلان السلطات المالية الأمريكية في البورصة أنها ستدرج سهم صانعة السيارات الكهربائية على مؤشر "إس أند بي 500" بداية من الحادي والعشرين من ديسمبر/كانون الأول الجاري.



وتجاوزت القيمة السوقية لشركة "تسلا" حاجز 500 مليار دولار في الآونة الأخيرة فيما يتوقع محللون إمكانية بلوغ قيمتها مستوى 800 مليار دولار في الفترة القادمة.



كما أن المدير التنفيذي لشركة "تسلا" "إيلون ماسك" أصبح مؤخراً ثاني أغنى شخصية على مستوى العالم بعد مؤسس "أمازون دوت كوم" "جيف بيزوس" ومتفوقاً على "بيل جيتس" و"مارك زوكربيرج".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "تسلا" بحلول الساعة 17:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 593.8 دولار وتقدر القيمة السوقية بحوالي 562.4 مليار دولار، وسجل السهم أعلى سعر اليوم عند 597.4 دولار وأقل سعر عند 585.5 دولار.