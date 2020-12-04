شكرا لقرائتكم خبر عن "تويتر" تعلن تجربة خاصية غرف الدردشة الصوتية بين المستخدمين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "تويتر" اليوم أنها بصدد تجربة خاصية جديدة تضاف إلى مزاياها للمستخدمين مما دفع سهم الشركة نحو الارتفاع خلال تداولات جلسة اليوم الجمعة.



وكشفت "تويتر" عن انها بدأت تجربة ميزة تحت اسم "أوديو سبيسيز" ستتيح وجود غرف دردشة ومحادثات مباشرة بالصوت بين مستخدمين اثنين أو أكثر.



ووفقا لما ذكرت مصادر لموقع "تك كرانش"، سوف تتوفر الميزة الجديدة بعديد من الخدمات مثل التحكم في عدد المشاركين بغرف الدردشة وإمكانية إضافة أو حظر البعض.



ومن الممكن أيضا دعوى أشخاص من خلال الرسائل للانضمام إلى غرف الدردشة بالإضافة إلى وجود أكثر من 100 رمز تعبيري (إموجي).



تجدر الإشارة إلى أن "تويتر" ركزت في الأشهر الماضية على تأمين منصتها وخدماتها ضد أي عمليات اختراق أو تأثير من المعلنين أو المستخدمين على أي فاعليات سياسية وانتخابية.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "تويتر" بحلول الساعة 17:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 48.1 دولار، وسجل السهم أعلى سعر عند 48.3 دولار وأقل سعر عند 47.6 دولار.