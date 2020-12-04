شكرا لقرائتكم خبر عن شركه مياه سيناء تبدأ تركيب القطع الموفرة بكافة دور العبادة لترشيد الاستهلاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه سعيد بده، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، بسرعة تشكيل فريق من الفنيين والمتخصصين لبدء العمل بمبادرة تركيب القطع الموفرة بدور العبادة الأهلية بمختلف المناطق بشمال وجنوب سيناء بالتعاون مع قيادات المحافظتين ومجالس المدن.

وأوضح أن شركة مياه سيناء استلمت 4 آلاف قطعة موفرة كمرحلة اولي وجاري عمليات الحصر والتركيب بمختلف المناطق بشمال وجنوب سيناء، ضمن بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة التنميه المحلية ووزارة الإسكان والمرافق العمرانية ممثلة فى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتوريد وتركيب القطع الموفره بدور العبادة ( المساجد الأهلية والكنائس) بجميع محافظات الجمهورية.

وأكد اهتمام الدولة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بضرورة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها، والعمل على أكثر من محور منها انتاج مواد اعلامية وتوعوية لنشر الوعى، تنظيم رحلات ميدانية وزيارات للطلاب للتعرف على مراحل انتاج المياه، تنفيذ ورش لتعليم السباكة الخفيفة، وندوات توعوية بالمدارس.