شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تتمسّك بالمستويات القياسية وسط رهان على حزمة التحفيز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت، الجمعة، قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق؛ إذ أشعل نمو أسوأ من المتوقع للوظائف في نوفمبر/تشرين الثاني، رهانات على حزمة تحفيز مالية جديدة للمساعدة في انتشال الاقتصاد من أسوأ تراجع في عقود.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 150 نقطة أو 0.5%. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6% ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، وتقدم مؤشر ناسداك المركب 0.4%.

وارتفعت كل من شيفرون وكاتربيلر بأكثر من 2% لقيادة مؤشر داو جونز للأعلى. وكان قطاع الطاقة هو الأفضل أداءً في مؤشر ستاندرد آند بورز، حيث ارتفع بنسبة 3.7%.

وأضاف الاقتصاد الأمريكي 245 ألف وظيفة في نوفمبر/ تشرين الثاني. وهذا أقل بكثير من تقدير إجماع داو جونز البالغ 440 ألفًا. ومع ذلك، فقد تطابق معدل البطالة مع التوقعات حيث انخفض إلى 6.7% من 6.9%.



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