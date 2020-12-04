شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يرتفع بأكثر من 1% مع استمرار التفاؤل بشأن الاقتصاد العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الجمعة بالتزامن مع انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى استمرار التفاؤل بشأن الاقتصاد العالمي.



يأتي ذلك في ظل الاستعداد في عدد من الدول حول العالم لتوزيع لقاحات فيروس كورونا من اجل وقف تفشيه واحتواءه بعد أن تجاوز عدد المصابين عالميا 64 مليون حالة وتوفي أكثر من 1.5 مليون شخص.



وتستعد المملكة المتحدة لتوزيع جرعات من لقاح "فايزر" بشكل مبدئي الأسبوع المقبل بعد إجازة استخدامه بشكل طاريء.



واعتذر المستشار الصحي للبيت الأبيض "أنطوني فاوتشي" لحكومة المملكة المتحدة بعد تصريحاته بأن لندن تعجلت في إتاحة استخدام لقاح "فايزر".



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.7 نقطة وأقل مستوى عند 90.5 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.1% إلى 2367.4 دولار للأوقية، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 2370 دولارا وأقل سعر عند 2318.4 دولار.