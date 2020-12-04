إيدچ القابضة تقدم عروضا حصرية خلال مشاركتها فى معرض مصر للعقار والاستثمار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إيدچ القابضة عن مشاركاتها في معرض مصر للعقار والاستثمار بقاعة 3 - جناح "A1” الذى يقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات في الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر، حيث تقدم عروض وانظمة سداد حصرية لزوارها خلال فترة المعرض على مشروعيها بالعاصمة الإدارية الجديدة.
OIA COMPOUND
الذي يتميز بموقع استراتيجي على 4 محاور رئيسية بحي R7 وتصل نسبة الإنشاءات فى المشروع إلى 80%.
OIA TOWERS
وهو احدث مشاريعها فى العاصمة الإدارية الجديدة أبراج من 30 دور
بمنطقة الأبراج بڤيو بانورامي على النهر الأخضر مباشرة على محور بن زايد أمام فندق الماسة . بجوار الحي الحكومى والمالى.
تتنوع الوحدات داخل المشروع من : إدارية، تجارية، عيادات طبية وشقق فُندقية.
المشروع تصميم
"YBA"شركة وهى من أكبر الشركات المُصممة للأبراج فى الشرق الأوسط.
تنفيذ شركة "SIAC "
وهى من أكبر شركات الشرق الأوسط في تنفيذ الأبراج.
والمنطقة التجارية بإدارة وتشغيل شركة "SJS" TIVOLI DOME
المسجلة في موسوعة چينيس كأكبر مجمع مطاعم فى العالم.
زوروا جناح ايدچ القابضة وتعرفوا على أحدث العروض وانظمة السداد الحصرية خلال فترة المعرض.
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