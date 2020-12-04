شكرا لقرائتكم خبر عن بوابة العمرة تشكر الرئيس على دعمه سلامة المعتمرين وحرصه على الكيانات السياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد إبراهيم المستشار التنفيذي لبوابة العمرة المصرية، أن هناك جهدا كبيرا من كافة الجهات بمصر، استعدادا لموسم العمرة الجديد، والسعي للحفاظ على سلامة المواطنين المصريين وحقوقهم، مشيرا إلى أن النجاح الذي حققته بوابة العمرة الموسم الماضي، دافع لاستمرار ومضاعفة هذا النجاح، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي واهتمامه بالحفاظ على مصالح المواطنين من المعتمرين وأيضا العاملين بشركات السياحة والذي تحقق بتنظيم العمل برحلات العمرة عبر البوابة فقط.

وقال في بيان صادر عنه، إن شركات السياحة تشعر بالامتنان والشكر الجزيل لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي علي مساندته ورعايته لمشروع بوابة العمرة منذ أن كان مجرد فكرة وتحولت الي واقع حقيقي بفضل دعم الرئيس، مضيفًا أن هذا الدعم الرئاسي جاء من خلال رؤية مستقبلية وثقة بأن البوابة خط الدفاع الاول لحمايه المواطنين المصريين من قاصدي بيت الله، موضحا أن البوابة ساهمت بالفعل الموسم الماضي في حمايه حقوق المعتمرين.

وحول الموقف فيما يخص انطلاق موسم العمرة، قال أحمد إبراهيم أن شركات السياحة عانت أشد معاناة من توقف الموسم الماضي بسبب انتشار جائحة كورونا، وتنتظر بفارغ الصبر انطلاق الموسم الجديد لعبور أزمتها الحالية، لكن في نفس الوقت فإن الشركات ملتزمة التزاما تاما بأي قرار تتخذه اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الوزراء لجائحه كورونا فيما يخص انطلاق رحلات العمرة لإيمانها أن هذا القرار سيراعي في المقام الأول مصلحة وصحة المواطنين وسيأتي متماشيا مع تطورات الوضع فيما يخص انتشار الوباء محليا وعالميا وتقارير ورؤية اللجنة العليا لمواجهة الوباء بمصر، مؤكدا ثقة الشركات في أن اللجنة ستتخذ القرار المناسب الذي يراعي صالح المواطنين ومصالح شركات السياحة والعالمين فيها أيضا.

وحذر الشركات المصرية والسعودية بالعمل بالوكيل الافتراضي خارج بوابة العمرة، كما حذر من التلاعب بمشاعر الراغبين في اداء العمرة خارج البوابة وضوابطها.

وأوضح المستشار التنفيذي لبوابة العمرة المصرية أن الأيام الماضية شهدت اجتماعات مكثفة لشركات السياحة مع لجنة تسيير الأعمال حيث تم بحث الوضع الحالي وتصورات الضوابط ومناقشة كافة التحديات وتم التوصل الي تصور مبدئي للضوابط حيث بدأت علي الفور بحث هذا التصور ثم عرضه علي وزارة السياحة والأثار التي تبذل جهدا كبيرا في هذا الإطار باعتبارها الجهة المسئولة عن هذا الملف وتبعية بوابة العمرة لها، مشيرا إلى أن هناك اتصالات مكثفة مع عدة جهات بالدولة استعدادا للموسم الجديد وفي مقدمتها بالطبع وزارتي الداخلية والصحة.

وناشد أحمد إبراهيم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة سرعة الربط بين الوزارة ومعاملها المركزية وبوابة العمرة لرصد حالة المواطنين الراغبين في أداء العمرة منذ لحظة سفرهم وحتي عودتهم سالمين، مشيرا الي أن البوابة مزودة بإمكانيات تكنولوجية عالمية حديثة تمكنها من المتابعة الدقيقة للمعتمرين وحالتهم الصحية والتحاليل الخاصة بهم خاصة المتعلقة بفيروس كورونا، كما ناشد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بسرعة عرض قانون بوابة العمرة الجديد علي الجلسة العامة والذي تقدمت به الحكومة للمجلس وأقرته لجنة السياحة بالبرلمان وتنتظر شركات السياحة إقراره لما يوفره من ضمانات لحقوق المعتمرين وحمايتهم من الاستغلال والتلاعب ومعاقبة المخالفين والمقصرين في حقوقهم.