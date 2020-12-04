شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة يتجاوز التوقعات فى نوفمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش عدد الوظائف الجديدة بالقطاع الغير الزراعي خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر ،ليضيف الاقتصاد الأكبر بالعالم عدد وظائف بمقدار 0.245 مليون وظيفة ، أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى إضافة 0.480 مليون وظيفة ،أسوأ من القراءة السابقة المعدلة إلى إضافة 0.610 مليون من إضافة 0.638 مليون وظيفة ،هذا البيان سلبي لأكبر اقتصاد فى العالم.

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