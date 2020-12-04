شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع دخل الفرد فى الولايات المتحدة على خلاف التوقعات فى نوفمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش متوسط دخل الفرد بالساعة خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر مرتفعا بنسبة 0.3% ،أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.1% ، أفضل من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 0.1% ، هذا البيان إيجابي للاقتصاد الأمريكي.

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